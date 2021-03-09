ДТП у Польщі: у лікарнях залишаються 24 українців

Жахлива ДТП сталась 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною

Дев'ятеро пасажирів перебувають у тяжкому стані

Станом на ранок вівторка у лікарнях залишається 24 особи, що постраждали унаслідок ДТП автобуса Познань-Херсон, що сталася на території Польщі. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«За інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова—Краківець» автобус Познань-Херсон (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправлено до України», — йдеться у повідомленні.

«Станом на 7 годину 9 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах республіки Польща перебуває 24 особи (з них дев’ятеро у тяжкому стані). Подія перебуває на контролі МЗС України», — додали у пресцентрі.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію вночі 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

У суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців. Пʼятеро пасажирів загинули.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.

Пасажири, що вижили під час аварії, припускають, що машина могла бути несправною.