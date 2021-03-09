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    Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну

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    Український автобус&nbsp;сполученням Познань-Херсон потрапив у ДТП за 30 км від кордону - Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну
    Український автобус сполученням Познань-Херсон потрапив у ДТП за 30 км від кордону
    Фото: wydarzenia.interia.pl

    Перевезення тіл загиблих українців може розпочатися 10 березня

    Тіла п’ятьох громадян України, які загинули у ДТП в Польщі, готують до відправки в Україну. Транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків може розпочатися у середу, 10 березня.

    Про це в коментарі Укрінформу повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

    «Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу», – сказав він.

    Генконсул поінформував, що померлими є жінки 1960-го, 1967-го та 1988 р.н., а також чоловіки 1968-го та 1992 р.н. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

    Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.

    Генкосул підтвердив факт інциденту щодо небажання в одній з лікарень лікувати двох постраждалих у ДТП через відсутність у них медичної страховки. За його втручанням проблему вдалося вирішити і людям надано допомогу, проведено необхідні операції.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію вночі 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    У суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну.

    За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

    Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.

    Теги: трагедія ДТП Польща смерть Україна
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