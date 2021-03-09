Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну

Український автобус сполученням Познань-Херсон потрапив у ДТП за 30 км від кордону

Перевезення тіл загиблих українців може розпочатися 10 березня

Тіла п’ятьох громадян України, які загинули у ДТП в Польщі, готують до відправки в Україну. Транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків може розпочатися у середу, 10 березня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

«Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу», – сказав він.

Генконсул поінформував, що померлими є жінки 1960-го, 1967-го та 1988 р.н., а також чоловіки 1968-го та 1992 р.н. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.

Генкосул підтвердив факт інциденту щодо небажання в одній з лікарень лікувати двох постраждалих у ДТП через відсутність у них медичної страховки. За його втручанням проблему вдалося вирішити і людям надано допомогу, проведено необхідні операції.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію вночі 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

У суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.