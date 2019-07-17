Смешко не розуміє, які «рога» йому збирався обламати Гриценко



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За словами Смешка, Гриценко має навчитися вмінню програвати

«Чергове непотрапляння до парламенту - це не привід для істерики», - заявив Смешко, звертаючись до Гриценка

Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко закликав лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка «припинити істерику» і сказав, що не в курсі, про що говорить Гриценко, заявляючи, що «обламає рога» йому.

Про це він написав 17 липня у Facebook.

«Не знаю, про які «рога» веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику. Чергове непотрапляння до парламенту - це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою», - заявив Смешко.

Він зауважив, що Гриценко - «досвідчений» із 2004 року політик - мав би, нарешті, навчитися мудрості у своєї дружини - Юлії Мостової. «У тому числі вмінню програвати», - зазначив Смешко.

«І дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: «Найбільша несправедливість - сподіватися на вдячність за справедливість» та «очікувати величних вчинків від дрібних людей», - резюмував лідер партії «Сила і Честь».

Як відомо, раніше Гриценко заявив, що «обламає рога» лідеру партії «Сила І Честь» Ігорю Смешку, якщо той буде закривати йому рота.

«Сила і честь» генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі «Свободи слова» його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди. Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться! Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок - рога обламаю. Без охоронця», - написав Гриценко у Facebook.

Нагадаємо, телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі», в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що Анатолій Гриценко був у Ігоря Смешка перед президентськими виборами. Він не показав своєї програми і не знайшов зі Смешком спільної мови.