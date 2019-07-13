Гордон розказав, чому Гриценко так і не домовився зі Смешком



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка

«Він не знайшов зі Смешком спільної мови», - пояснив проблему Гриценка Дмитро Гордон

Анатолій Гриценко був у Ігоря Смешка перед президентськими виборами. Він не показав своєї програми і не знайшов зі Смешком спільної мови. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі».

«Я добре ставлюся до Анатолія Степановича, але якщо казати про те, хто з них двох більш готовий, то однозначно Смешко», - зазначив Гордон.

На зауваження «Главкома» про те, що поки ні той, ні інший не потрапляють до парламенту, Гордон зауважив, що «всі рейтинги є політичною маніпуляцією».

«Я відповідально заявляю: практично всі соціологічні контори, які працюють зараз, є чиїмись проєктами, які намагаються маніпулювати суспільною думкою. Я не вірю жодній соціологічній конторі. Щоб ви розуміли, до мене приходили з серйозного агентства і сказали: ми вам пропонуємо за $20 тис. і у Смешка буде рейтинг 9,5%. Я відповів, що у нас немає таких грошей і хай він має 3,4%, як у вас там зараз показано», - резюмував Гордон.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням групи «Рейтинг» за «Силу і честь» готові проголосувати 3,6% опитаних.

Як повідомлялось, в середині травня Дмитро Гордон заявив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом «112 Україна». А вже в кінці травня Ігор Смешко повідомив, що його передвиборчий штаб очолив Дмитро Гордон.