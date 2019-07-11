Дмитро Гордон: Медведчук виб’є собі місце віце-спікера у новому парламенті

«Якщо у партії Смешка буде менше 10%, я поставлю собі незадовільну оцінку»

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон на цих виборах, на відміну від 2014 року, не балотується до Верховної Ради. Проте сьогодні він очолює цілий штаб партії: Дмитро керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка.

Під час президентської кампанії саме Гордон називав екс-очільника СБУ майбутньою сенсацією, активно агітував за нього в своїх телепрограмах. І, власне, результат Смешка, якого мало хто сприймав серйозно, дійсно вразив – 6% і шосте місце. Смешко зумів випередити таких грандів, як Олег Ляшко, і серйозно зіпсував гру Анатолію Гриценку, з яким має схожий електорат.

Тепер ці 6% Гордон та Смешко намагаються конвертувати у власну фракцію у парламенті. Проте соцдослідження говорять, що «Сила і честь» поки не дотягує до прохідного бар’єру. Втім керівник штабу закликає вірити йому, а не соціологам, яких звинувачує у продажності.

Сам Гордон – персона непересічна. Популярність отримав завдяки журналістській діяльності – його газета «Бульвар» першою почала писати про таємне життя зірок і в 90-ті стала піонером якісної «жовтої» преси в пострадянській Україні. Згодом Дмитро почав робити авторські телепрограми – величезні інтерв’ю. «В гостях у Гордона» побували ледь не усі топ-політики країни та артисти пострадянського простору. Відомий Гордон і в Росії – його залюбки запрошують вийти «скайпом» на пропагандистські ток-шоу, де він рубає неприємну для «скрєпних» росіян правду-матку про Путіна та всю російську політику.

Але зараз журналістика для Гордона – хобі. За його словами, він фінансово забезпечив себе, займаючись у 90-ті організацією концертів артистів та виступів екстрасенсів. Неймовірні на ті часи гроші, отримані від цього бізнесу, він вдало вклав у столичну нерухомість, яка й стала основою його теперішнього достатку.

На розмову з Гордоном «Главком» завітав до офісу видавця на Подолі. Вже з вулиці приміщення рябить від спільних фотографій Дмитра з героями його програм. Біля входу також красується чорний «Майбах» – зайве підтвердження нинішнього статусу його власника.





Вхід до офісу Дмитра Гордона

«На нашу кампанію буде витрачено до $1 млн»

Дмитре, чому ви особисто зараз нікуди не балотуєтесь?

Я нікуди не збираюся балотуватися взагалі, тому що мав дурість бути кілька років депутатом Київради, звідки я пішов дочасно. Просто там у мене відбувся внутрішній розлад. Я людина дуже правильна, принципова, яка не терпить фальшу і брехні. У Київраді я зіткнувся з тим, що мені доводилося марнувати час серед здебільшого глупуватих, заздрісних людей, які одержимі власними інтересами. Я перебував серед горлопанів, дурнів, кар’єристів, брехунів, які дуже часто голосно кричали «Слава Україні!», але прийшли туди, щоб ділити землю або красти гроші. Зрозумів, що спливає час, який я міг би використати на більш важливі речі. Оскільки я маю багато дуже приємних занять для життя: мої інтерв’ю, зустрічі з найрозумнішими і просвітленими людьми. Тому я і пішов звідти. І зробив висновок, що мені не треба нікуди лізти – ні у Верховну Раду, ні в президенти, тому що це внесе сум’яття в мій життєвий устрій і позбавить внутрішнього комфорту. Чудово розуміючи, що таке наша політика і які в мене в житті є приємні речі, я вирішив нікуди не йти.

Але тим не менш ви ведете партію до парламенту, а це, як ви висловилися, «збіговисько горлопанів» точно не менше за Київраду.

Є люди, які покликані професійно займатися політикою. Вони себе в цьому і відчувають органічно. Оскільки я підтримував на президентських виборах Ігоря Смешка, і я досі, незважаючи на мою щиру любов до Володимира Зеленського, впевнений, що Смешко був кращим варіантом президента України. Він такий же чистий і чесний, як і Володимир, але він підготовлений, а Володимир – ні. А у нас нема часу на розкачку. Але народ сказав своє слово, обравши Зеленського. Я хочу, щоб Смешко завів якомога більше депутатів в Раду, створив коаліцію з партією «Слуга народу», підставив своє плече Зеленському і став прем’єр-міністром. В ідеалі був би такий тандем – молодий та енергійний Зеленський і навчений досвідом професіонал Смешко. Для України, на мій погляд, це сьогодні спасіння.

До речі, ви сказали що ні в депутати, ні у президенти, але от позиція «мер Києва» не прозвучала...

Слухайте, останнім часом мені всі говорять, що я йду в мери. У мене просто дуже високий рейтинг в Києві, напевно, вищий лише у Кличка. Але ви знаєте, посада мера Києва ще важча, ніж посада президента. Ця посада невдячна. Ти можеш цілодобово займатися містом, досягнути успіхів, але все одно у когось прорве каналізацію і винуватий будеш ти. На твою голову будуть сипатися прокльони і ти будеш йти безславно. Тому, розуміючи якісь речі і закономірності, я не збираюся нікуди йти.

Ви вже неодноразово наголошували що «Сила і честь» готова вступити в коаліцію із «Слугою народу».

І «Слуга народу» готова вступити в коаліцію з «Силою і честю».

Гаразд, але за якої умови партія точно не вступить в коаліцію зі «Слугою народу»?

Партія має звірити свою ідеологію зі «Слугою народу». «Сила і честь» – це партія аполітичних професіоналів, які є патріотами своєї держави. Для неї неприйнятні якісь проросійські настрої, неприпустимо пов’язувати свою історію і біографію з московською «п’ятою колоною». Такі речі є принциповими, все інше – предмет домовленостей.

«Неймовірно, але я вболіваю за «Свободу»

От ви готові йти на домовленості. Чому ж ви не домовилися з Анатолієм Гриценком. У вас з ним пересікається електорат, чому було не піти спільним списком на вибори?

Анатолій Степанович був у Ігоря Петровича перед президентськими виборами. Він не показав своєї програми і не знайшов зі Смешком спільної мови. Я добре ставлюся до Анатолія Степановича, але якщо казати про те, хто з них двох більш готовий, то однозначно Смешко.

Але, поки що ні той, ні інший не потрапляють до парламенту.

Якщо ви давно працюєте в політичній журналістиці, то маєте розуміти, що всі рейтинги є політичною маніпуляцією. Я відповідально заявляю: практично всі соціологічні контори, які працюють зараз, є чиїмись проєктами, які намагаються маніпулювати суспільною думкою. Я не вірю жодній соціологічній конторі. Щоб ви розуміли, до мене приходили з серйозного агентства і сказали: ми вам пропонуємо за $20 тис. і у Смешка буде рейтинг 9,5%. Я відповів, що у нас немає таких грошей і хай він має 3,4%, як у вас там зараз показано.

Ви робили якісь внутрішні заміри для себе?

У нас зараз 7,3–7,5%, а фінішний ривок буде вражаючим. У нас заготовлено багато «фішечок». Якщо буде нижче 10%, то я поставлю собі незадовільну оцінку, як начальнику штабу.

Перед президентськими виборами Ігорю Смешку всі давали 1,4–1,9%. А він тільки офіційно набрав 6%, а неофіційно – 9,6%, при цьому у нас не було достатньо спостерігачів, членів комісій. Він взагалі – сенсація президентських виборів, бо всього сім разів виступив по телебаченню, не мав жодного ролика та білборда, на які елементарно не було грошей.

Ви зараз повторюєте таку ж тактику?

Ні, тактика не повторюється. Зараз люди повірили Смешку і в нього вже є гроші – малий та середній бізнес їх дав, аграрії, причому не великі аграрії-олігархи. Хоча зі мною вели перемовини три з половиною олігархи (один напіволігарх), один мене взагалі спитав: «Скільки треба?». Я чесно прийшов до Ігоря Петровича і сказав, що зі мною зустрілися такі-то люди. Так він у мене перед носом почав махати руками і сказав, що ніколи в них не буде брати грошей. Сказав, що знає, хто вони, знає походження їхнього капіталу і що за цим стоїть.

І ви зараз назвете цих олігархів?

Ні, я не маю права їх називати.

Тоді спробуємо ми. Олег Бахматюк – це маленький олігарх чи великий?

Великий, звісно.

Нардеп Вадим Денисенко у списку вашої партії представляє Бахматюка? Принаймні цього депутата давно пов’язують з цим бізнесменом?

Денисенко знаходиться у списку, оскільки він зробив для України дуже важливі речі в 2014 році і потім в 2016 році. Ви не дивіться, що він – представник прем’єра Гройсмана у Верховній Раді. Ми не дивимося на те, що Штірліц носив погони СС, а говоримо про те, що є речі, які люди робили за завданням спецслужб. Про це сьогодні не можна говорити, але завтра точно можна буде. Денисенко – один з них.

Вас не бентежить присутність у списку представників «Самопомочі»: Мірошниченка, Сотник, Сисоєнко, яких можна назвати перебіжчиками? Як ви будете мінімізувати ризики, щоб усі ці тушки не розбіглись від вас завтра?

Мене це зовсім не бентежить. Мірошниченко – блискучий політик. Я вчора був в Одесі, де була зустріч з громадськістю та крупним бізнесом. Коли Мірошниченко почав говорити про те, що потрібно Україні і як цього досягти, я відкрив рота, тому що мене це дуже вразило. Він винятково підготовлений для державної роботи.

«Самопоміч» була не найгіршою фракцією. Лідери там виявилися не зовсім, але Мірошниченко та Сотник – прекрасні депутати. Сотник – представник України в ПАРЄ, вона – просто молодець. Якби всі були такі, як Сотник та Мірошниченко, я був би щасливий. Мене не бентежить чиясь належність до когось, бо я теж в армії у 1988 році став кандидатом в члени КПРС, але, повернувшись, мені вистачило розуму туди не вступати. Так що тепер – клеймо ставити?

Мірошниченко фінансово вклався в кампанію Смешка?

Мірошниченко – один з тих, хто зробив внески в кампанію партії.

Ви можете назвати п’ять ключових донорів цієї кампанії?

Переважно це малий бізнес, це сотні людей, яким Смешко, до речі, пришле подяки, особисто кожному. Насправді грошей небагато – ми не оплачуємо виборчкоми, у нас там працюють волонтери. У нас досі нема жодного борда, тому що не вистачає грошей. Ми вперше витратили кошти на рекламні ролики, які йдуть по телебаченню, на поїздки Ігоря Петровича, мене та членів першої десятки містами, виготовили газету. Отже, я думаю, що на кампанію буде витрачено десь 20–25 млн грн, до $1 млн.

Дмитро Гордон про позови до Геннадія Балашова

«Хай у суді тепер розкаже всім, який я агент КДБ»

У вас зараз нема проблем із доступом у ЗМІ?

Ні. Досі Смешка не кличуть на канали. Боязкі спроби є на ICTV, «1+1», «Україні», «Нашом» – і все. «112», NewsOne відмовилися не тільки кликати його на ефіри, але за гроші крутити рекламні ролики, що взагалі протизаконно.

Але це можна розцінити і так: все це робиться спеціально, щоб показати, що немає зв’язку Смешка з Медведчуком, про який так багато говорять.

Звинувачувати Смешка у зв’язках з Медведчуком - глупість, бо для нього Смешко – найзапекліший ворог… Існує технологія, за допомогою якої людину можна обмазати тим, проти чого вона бореться. Є такий полудурок –само Балашов Геннадій Вікторович. Наголошую, так і запишіть: «по-лу-ду-рок». Так от він сказав, що я – агент КДБ і Медведчука. Причому кілька разів. Я подумав, що треба ж дурня вчити і подав на нього до суду два позови – кожний по мільйону. Хай на судовому засіданні розкаже всім, який я агент. Я просто хочу зробити це показово, а потім всіх буду судити на основі цього. Ще, наприклад, говорять, що Гордон продавав піраміди (мова йде про «лікувальні» піраміди Ю-шинсе, які на зорі 2000-х активно рекламувались в газеті «Бульвар Гордона», – «Главком»). Теж, іди-но сюди! До речі, наступний позов у мене щодо цих пірамід. Покажи, де Гордон продавав піраміди? Де Гордон агент КДБ? Де Гордон агент Медведчука? Найпростіше, щось сказати на людину: що він - педофіл, або гей, або що завгодно. Таке клеймо приліпиться – і все. Це гебельсівські прийоми.

Медведчук – це біда України, ворог України, і перед вами – людина, яка пішла з каналу Медведчука, на якому їй цілком нормально жилося. Я не заробляв там ніяких грошей, але я робив собі ім’я на цих каналах і робив ім’я цим каналам.

Нащо ви здалися Балашову? У вас є пояснення?

Я думаю, що він психічно хвора людина. Вся його біда почалася з того, що мені подзвонили якісь дівчата від нього і казали, щоб я негайно приїхав до нього в офіс на дев’яту ранку і взяв інтерв’ю. Звичайно, я сказав, що він мені не цікавий. Вочевидь він вирішив якось помститися або ще щось. Але він не врахував, що ми з ним в різних вагових категоріях. Хоч він важить більше кілограмів, але я йому наклацаю по лобі, і що дуже принципово у всіх на очах. Він буде весь відклацаний, тому що зі мною такі жарти не проходять і я вмію відповідати.

А тут не замішана якась бізнес-історія? Бо і ви, і він заробляєте на нерухомості у центрі Києва. Можливо, щось не поділили?

Я з ним ніколи не перетинався на ринку, більше скажу, взагалі не знав. Йому здалося, що на мені можна «хайпанути». Замість того він собі нажив велику біду, і вся країна побачить, наскільки велику.

Але ви й самі свого часу говорили, що Ірина Фаріон є агентом ФСБ. У вас є якісь докази цього?

Я заявляв трішки не так. Я казав, що Фаріон, роблячи заяви, які зіштовхують лобами українців у воєнний час, є психічно хворою людиною або агентом КДБ чи ФСБ. Я так заявляв, бо у мене немає іншого пояснення, як, будучи в здоровому глузді і не знаходячись на службі у спецслужб сусідньої держави, навмисно зіштовхувати людей за конфесійними та національними ознаками. Це тільки в рамках гібридної війни чи через дурість можна робити. Тому я і пропонував їй пройти детектор брехні, але вона відмовилася.

Особисто з нею не зустрічалися?

Ніколи.

Якби ви були депутатом, ви би особисто голосували за закон про мову?

Він вимагає деякої редакції. Гадаю, в Україні має бути одна державна мова – українська. Діловодство має бути українською, справи у судах - українською. Але нам треба зрозуміти, що у нас є люди, які мешкають в східних та південних областях. Вони в силу того, що більша частина їхнього життя пройшла в Радянському Союзі і нагальної потреби знати українську мову не було, не володіють нею. Тому треба толерантніше до цього ставитися. Не лякати людей, а економічними важелями прививати любов до мови – тим, хто ставить вистави українською – більше грошей, вчителям української літератури – більше грошей, україномовному телебаченню – більше грошей. Якщо людина побачить, що їй вигідніше розмовляти українською, вона це робитиме. Але робити це треба ненав’язливо.

Коли ви були депутатом Київради, ви голосували проти перейменування проспектів на Бандери і Шухевича.

Я єдиний проголосував проти.

Зараз через суди пішов зворотній процес. Ви підтримуєте його чи краще цю тему вже не чіпати?

З роками я стаю мудрішим і ніколи не є категоричним, бо якісь речі тобі здаються зараз одними, а потім ти дізнаєшся щось більше і розумієш, що треба міняти точку зору. Я дійшов висновку: аби Україна збереглася як держава і щоб ми свою різність використовували для об’єднання, треба дати кожній частині України право і можливість мати своїх героїв і не роздмухувати ці моменти. Якщо у Львові і Тернополі хочуть бачити Бандеру героєм – будь ласка. Якщо в Харкові героєм хочуть бачити маршала Жукова, який, по суті, був мерзотником, - будь ласка. Не треба цього чіпати, треба створити економіку, коли людям буде не до з’ясовувань відносин. Зараз не треба цього робити, бо ми втратимо Україну.

«Телеканали Медведчука «обдовбують» населення»

Зараз багато розмов про повзучий реванш: до країни повертаються одіозні «регіонали», остання скандальна історія з телемостом... Ви теж бачите реванш?

Я спостерігаю дуже серйозну спробу реваншу. Вона виражається в захопленні Медведчуком трьох каналів і в потуранні держави. А держава має бити на сполох. Медведчук – це Москва, це Путін. Путін зрозумів, що у нас не можна пройти танками і пішов гібридною війною. Він захоплює уми людей з допомогою телеканалів, які «обдовбують» населення. Повилазили всі колишні, з якими пов’язані трагічні історії. Я думаю, що і Янукович вже скоро повернеться. Відчувається, як в повітрі висить ось цей хайп «п’ятої колони». Коли я дивлюся на самовдоволене обличчя Медведчука на телеканалах, мені здається, він просто знущається над всіма. Тому так, я згоден з цим. Єдине, з чим я не погоджуюсь, – що винуватий в цьому Зеленський. Йому роздивитися все не вистачає часу, у нього людей нема.

Гадаєте, він не досидить до кінця своєї каденції?

Ви задали складне питання. Я не знаю, і вам більше скажу, він теж не знає. Він дуже хороша людина, дуже мудра людина і він повний бажання зробити своїй країні добре. Я в це абсолютно вірю. Чи вдасться це йому зробити? Я не знаю. У мене нема цього відчуття.

Якщо Зеленський зіштовхнеться зі складнощами (а він вже зіштовхується), йому може дуже швидко набриднути президентство?

В нього такий характер, що він не зіскочить, він від складнощів не біжить. Але можливо все. Путін має величезні гроші і купує держави, політиків і все інше. То чому б йому не купити українських політиків? Вони люблять продаватися.

Ви зробили перше велике інтерв’ю з кандидатом в президенти Зеленським. Багато хто після цієї розмови повірив Володимиру. Чи можна сказати, що Гордон доклав руку до президентства Зеленського?

Я хотів, щоб він став президентом, якщо не стане президентом Смешко. В першому турі я голосував за Смешка, а у другому за Зеленського.

Ви зустрічалися з Володимиром після цього інтерв’ю?

Після виборів не зустрічався, а після інтерв’ю зустрічався і неодноразово. «Квартал 95» зробив на мене пародію, де мене грав Євген Кошовий і я грав теж. Ми обидва виходили на сцену, брали інтерв’ю один у одного як два Гордона. Поставив цей номер сам Володимир Зеленський і я брав участь в репетиціях. Мене вразило як він переймався – випускав мене на сцену, навіть мікрофон давав і зустрічав зі сцени. У мене навіть є відео, де він стоїть біля монітора, переживає і коментує кожний рядок.





Дмитро Гордон та Ігор Смешко (фото з відкритих джерел)

«Смешко може стати прем’єр-міністром»

Ви бачите помилки, яких вже припустився новий президент?

Бачу.

Можете їх озвучити?

Перша – кадрова, від якої він не був застрахований. Тому що кадрів в країні нема, працювати нема з ким. У нього немає лави запасних. Але з кадрами біда не тільки в нього, але й у всіх. Люди масово їдуть за кордон. Я не буду називати конкретних прізвищ, бо президенту видніше, куди і кого призначати. Але кадрові помилки явні, хоча він не міг їх не допустити.

У нього просто нема людей?

Не у нього немає людей, в країні немає людей. Прийде завтра Тимошенко – в неї не буде людей. Прийде Смешко – у нього не буде людей. Це об’єктивна реальність, і в ній не винен ніхто з них конкретно.

Смешко може піти в команду Зеленського?

Смешко може піти прем’єр-міністром при створенні коаліції. Він дуже підготовлена людина, але йому доведеться дуже важко, тому що доведеться підбирати кандидатури на пости міністрів і так далі. А де ж їх взяти?

Ну он у парламенті чотири сотні людей набереться. До речі, який ви прогнозуєте склад наступного скликання?

Вважаю, що в наступний парламент точно пройдуть – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Сила і честь», а от далі я ставлю знак питання. Скоріше за все, пройде «Голос», можливо, пройде Тимошенко, можливо, Опозиційний блок, бо перший номер в бюлетені – це не жарт. І, скоріше за все, не пройде партія Порошенко.

Та ви що?

Я вважаю, що не пройде, і це йому по заслугах. Він не має права туди проходити.

З ким з цих сил, крім вже згаданої «Слуги народу», ви готові створювати коаліцію?

Точно не готові з Опозиційним блоком, з «Опозиційною платформою «За життя» і з Порошенко. З ними точно навіть на одному полі не будемо знаходитися. Теоретично можливо: «Слуга народу», «Батьківщина» і «Голос».





Дмитро Гордон

«Я проти гей-парадів»

Яке ставлення у партії «Сила і честь» до питання ЛГБТ?

Вважаю, що повна толерантність до будь-якого прояву нетрадиційної сексуальної любові – невід’ємна частина свободи і демократії в будь-якому нормальному суспільстві. Я вже не кажу про те, що я багато працював і працюю з геями, які є прекрасними артистами, журналістами і так далі. Це практично завжди яскраві, талановиті люди. У мене нема ніяких упереджень, але є єдиний момент – я проти гей-парадів. Я не люблю пропаганди. Я ж не ходжу по Хрещатику з криками, що я люблю жінок. Це, напевно, буде неправильно, то і навіщо геям скандувати, що вони люблять один одного? Наприклад, мені не хочеться, щоб мої хлопці, мої сини дивилися на це.

Це позиція вашої партії?

Я зараз кажу від себе.

Позиція партії у питанні церкви.

В демократичній державі ніхто не розказує парафіянам, куди вони мають ходити. Держава має бути відділена від церкви і навпаки. Це особиста справа кожного: кого обирати посередником між ним і Богом, і взагалі чи вірити в Бога. Тому я вважаю, що держава не має втручатися в церковні справи, у свою чергу церква не має нав’язувати державі свої питання.

Але не все так просто. Якщо, наприклад, партія «Сила і честь» візьме владу, їй доведеться вирішувати конкретні проблеми. У нас є закон, який зобов’язує перейменувати УПЦ МП…

Партія «Сила і честь» дотримується законів і Конституції. Все, що вона буде робити, вона робитиме виключно відповідно до законів. У нас взагалі є багато хороших законів, які не виконуються, і треба починати їх виконувати.

«Ну, як пояснити генералу, що йому вже треба вирощувати капусту, а не йти у депутати?»

У вас в партії внутрішній конфлікт – голова контрольно-ревізійної комісії Микола Обіход направив в політраду заяву про деструктивні процеси в партії та появою у її лідера ознак «нарцисизму та месіанства». Сам Смешко каже, що все це через проблеми росту партії…

У партії справді немає ніякого конфлікту, просто є певна кількість старих партійців, які вважають, що вони мали б увійти до першої десятки. А деякі вважають, що в другу. Але треба давати дорогу молодим і генеральські погони нічого не гарантують. Тому, звісно, є ображені люди, які мають великі зірки на погонах і яким для того, щоб командувати армією, не вистачає армії. Охочих увійти до першої десятки було 50 осіб, тож треба було це все розумно збалансувати.

Скільки в партії «ображених»?

Чоловік п’ять-сім хотіли, але не отримали місць в першій десятці. Ну як пояснити 80-річній людині, поважному генералу з великими досягненнями в минулому, що в парламенті треба приймати закони, а не зірками мірятися. Тобі вже треба вирощувати в городі капусту, умовно кажучи. Ось суть того, що ви називаєте конфліктом, якого просто немає.

У різних джерелах доводилося читати, що акціонерами партії є Віталій Гайдук, Ігор Калетник, Віталій Хомутинник…

…і Коломойський, і Ахметов, і Аваков. «Коломойський передав $15 млн Смешку через Гордона, з яких п’ять він зажав собі» – я читав це все. Цю брехню розповсюджують люди, які намагаються кинути тінь на партію. Я розумію чому вони це роблять – вони бояться партії і Смешка. А бояться його тому, що в силу своєї діяльності він очолював дві розвідки – Головне управління військової розвідки і СБУ. Звичайно, ця людина володіє контрольним пакетом знань на всіх політичних гравців. Звичайно, ці політичні гравці розуміють: якщо він прийде до влади, може призвати їх до порядку, використовуючи ці знання. Бояться передусім олігархи, вони дуже вразливі.





Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман

Одне з останніх ваших інтерв’ю ви записували з Гройсманом. Воно виглядало як прощальне чи в цього політика є ще шанси зберегтися в вищій лізі?

Гройсман здався мені симпатичною людиною, як не дивно. Але я його не бачу далі на посаді прем’єр-міністра і не думаю, що він пройде в парламент. А по-людські у нас виник контакт, у нього очі хороші.

А з ким з політиків у вас такий контакт так і не виник?

Та з багатьма не виник. Подивіться наш батл з Яценюком, що я там виробляв. Тому що я погано до нього ставився, але після інтерв’ю почав ставитися краще. Я його почав поважати, бо він тримав удар.

«Коли я сказав, скільки заробляю, Скрипін просто втік, не прощаючись»

Ви з Романом Скрипіним збираєтесь якось розбиратися, який вам фак показав на відео та «русскоміряніном» назвав? Позиватиметеся до суду, як ви практикуєте?

Ні, взагалі на журналістів позиватися до суду – це остання річ. По-друге, Скрипін – ущербна людина, заздрісний хлопчик. Він мені казав, що я перегляди своїх відео на «ютубі» накручую. Я йому тричі поклявся здоров’ям, що цього не роблю. Навіщо мені розкручувати себе, якщо я і так розкручуюсь автоматично? У мене бувають дні, коли у мене по 10 тисяч підписників додається в день.

Скільки ви заробляєте на своїх відео?

Звісно ж, заробляю і багато. Але після витрат залишається мало, бо інтерв’ю я роблю з розмахом. Я прозорий зі своїх 16 років, коли почав друкуватися в центральних газетах, – бізнес, особисте життя, нема проблем. А Скрипін на ефірі як шкідливе дитя намагався куснути тут чи там, злився, вже жовч крапала. Коли згасли софіти, я просто сказав йому, скільки заробляю в місяць, і він, почувши це, просто втік, не прощаючись. Ось це його порвало в кінець. «А чого ви приїхали на машині «Майбах»?» – «Тому що я купив собі «Майбах». «А чому ви саме його купили?» – «Тому що я коли їду, люблю працювати з витягнутими ногами». «А скільки він коштує?» – «$150 тис. доларів. Я кредит ще виплачую, але я багата людина і можу собі це дозволити». «А чого у вас номери 1967?» – «Це мій рік народження, щоб простіше було номер запам’ятати». Що тут такого? Мені нічого приховувати.

Ви не приховуєте, що свої капітали робите на нерухомості. Можете дати оцінку останнім трендам на цьому ринку і поради тим, у кого є гроші?

На першому місці за популярністю торгівельна нерухомість в центрі міста. Перші поверхи – найкраще. На другому місці – офісна нерухомість, нова, в центрі міста, в хороших комплексах. На третьому місці – однокімнатні квартири біля метро.

Найближчим часом чекати на ріст, обвал?

Це все залежатиме від Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Від них двох залежить київський і взагалі український ринок нерухомості.

Від Зеленського всі очікували і очікують що він все ж таки налагодить мирний процес. Поки що ми бачили розведення військ біля Станиці Луганської, але стріляти не припинили і люди продовжують гинути. Які кроки Зеленському треба зробити, щоб процес пішов?

У цій історії від нього нічого не залежить. Закінчення війни залежить від Путіна і це треба розуміти. Від Зеленського залежить тільки те, що треба покращувати економіку України. Якщо економіка неокупованої частини Донбасу буде краща, ніж економіка окупованої, це варіант, коли економіка переможе пропаганду.

Я думаю, що треба повернутися в Нормандський формат, потрібно, щоб США та Китай брали участь в цьому. Але Росія розвивається по своїй траєкторії і чхати вона на всіх хотіла. Ось в чому поки що проблема.

Медведчук активно розповідає, що може домовитись з Росією. Нова влада може долучити його до цього процесу?

Я би не перебільшував того, що він може зробити, тому що Медведчук підгортає стабільно проросійський електорат. У нас живе багато росіян, які були військовими і в них досі в душі Радянський Союз. Існує когорта старих «стукачів» та людей, просто обдовбаних пропагандою.

А Медведчук буде претендувати і, напевно, отримає посаду віце-спікера. А це вже небезпечно.

Чому він її має отримати?

Як представник опозиції.

Так партія Порошенко теж, мабуть, буде в опозиції.

Хай Порошенко спершу пройде туди. А Медведчук, думаю, «не мытьем, так катаньем» виб’є місце віце-спікера.

Ну і буде по п’ятницях, як зараз Сироїд, запити читати. Вважаєте, це його рівень?

Не знаю. Подивимося, буде багато несподіванок на виборах. Всю соціологію можна викинути в сміттєвий кошик.

На президентських виборах ви обіцяли, що Смешко стане таким сюрпризом і він ним у принципі став. А хто може вистрілити зараз?

Опозиційний блок, який під першим номером, може вискочити. Я бачу там резерв і вболіваю та переживаю за них, щоб менше отримала Опоплатформа. Точнісінько так само я вболіваю за «Свободу», щоб вона відкусила голоси у Порошенка. Це неймовірно, але факт: я бажаю успіхів «Свободі».





Дмитро Гордон та Анатолій Кашпіровський(фото: gordonua.com)

«Практично всі політики ходять до екстрасенсів»

Ви атеїст?

Так.

Тема цілительства, екстрасенсів для вас не чужа. Вам приписують інтереси у цьому бізнесі. А чи вірите ви самі в містику?

Я починав свій бізнес із шоу-бізнесу, з концертів. І крім зірок радянської естради таких як Валерій Леонтьєв, «Ласковий май», рок-музикант Віктор Цой та багато інших, з якими я тісно співпрацював, займався виступами Анатолія Кашпіровського, Марії-Стефанії, Алана Чумака, Павла Глоби. Топ вищої ліги. І я ж цього не приховую, в цьому насправді немає нічого поганого.

Насправді ми законно заробляли гроші і, між іншим, великі. У мене на початку 90-х вся квартира була обставлена величезними баулами з грошима, які просто стояли один на одному. Потім я всі ці гроші реінвестував в нерухомість. Що стосується моєї віри, то я просто вірю в людську геніальність. В Кашпіровського вірю беззастережно і навіть питань не виникає, бо я є свідком чудес, які він робив.

Чи можуть люди, які володіють цими можливостями, допомогти на виборах конкретній партії, зокрема «Силі і честі»?

Кашпіровський, безумовно, – геній. Я дивився що він виробляє з людьми, як вони падають, як він їх кидав на підлогу, ходив по їх руках, а вони не відчували болю. Я стояв за ним на телемості Київ–Тбілісі всю ніч, коли він оперував двох жінок без наркозу. Їх різали, а одна з них співала пісні.

Він йшов до підсвідомості, оминаючи свідомість. Він перехитрив її.

Те, що тоді робив Кашпіровський можна порівняти в якійсь мірі з тим, що зараз робить так званий апостол секти «Відродження» Мунтян? Мунтян – не талановита людина, це – пародія.

Але гроші він збирає дуже талановито.

Так, це він робить талановито. Думаю, за ними стоїть якась впливова організація. Але він сам не талановитий, йому вірити не хочеться.

Це правда, що вся ця бізнес-історія з екстрасенсами, сектою Мунтяна – це все парафія спецслужб? Без їхнього даху все це б не працювало.

Не виключаю цього. Хоча Марія-Стефанія ніколи не була агентом або частиною спецслужб.

Вам відомі випадки, коли політики залучали на допомогу таких людей?

Так, дуже часто. Практично всі політики ходять до таких людей.

Але не всім політикам це допомагає на виборах.

Це правда.

Коли ви відновите свою співочу кар’єру?

Я її і не припиняю, я завжди записую щось у Володимира Бебешка.

Але нові кліпи не з’являються давно.

А я зараз кліпи не знімаю, записую пісні просто так, для себе. Я ж не співак, а просто так приколююся над собою. Я іноді телефоную Бебешку і кажу: «Володя вітаю, це Діма Гордон». А він відповідає: «Я бачу, що не Карузо». Я над собою сміюся з радістю. Взагалі, коли я дивлюся гівняні ролики, які про мене випускають, у мене просто істерика – так смішно. Шарій, бідолаха, по два ролики в день випускав про мене і про Смешка. Я казав йому: Толя, давай по три. Треба вміти над собою сміятися і тоді світ буде кращий довкола вас.

До речі, як вам партія Шарія, яка теж пішла на вибори і показує ріст?

Всі кудись ідуть, хай і він йде. Я б сказав куди, але ж я культурна людина.

На осінь анонсовано концерт Люби Успенської у столичному Палаці спорту. Ви вітаєте поступове повернення на українські сцени російських артистів, серед них багато ваших друзів?

Концерт Успенської? Та невже? Я Любу люблю, дружу з нею, вона киянка. І скажу вам по секрету – громадянка США. Ми що вже – громадян США не будемо пускати? А взагалі таких росіян, які в Крим приїжджали, незаконно там співали, – не пускати. Тих, що листи проти України підписували, – не пускати. Тих, хто з автомата стріляв по українських військових, – не пускати. Казав щось про «хохлів» і «недодержаву» – не пускати. А якщо поводив себе нормально, нічим не проявив себе як антиукраїнець, тоді які питання? Заїжджай.

Микола Підвезяний, Павло Вуєць, «Главком»