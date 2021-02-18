Генштаб висловив обурення планами «Укрпошти» відзначити 23 лютого

У Генштабі пропонують погашення поштових марок приурочити до Дня українського добровольця

«Укрпошта» 23 лютого планує ввести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». Водночас Збройні Сили України висловили рішучий протест цієї дати, адже вона збігається із Днем Радянської армії. Відповідну заяву опублікували в соціальній мережі Facebook.

У Генштабі зазначили, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних Сил України. Тому вимагають від керівництва «Укрпошти» перенести подію на 14 березня.

«Пропонується перше погашення поштових марок зазначеної серії приурочити до Дня українського добровольця – 14 березня», – сказали в Генштабі.

У відомстві підкреслили, що 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни й день військової слави Росії. «Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрпошта» 23 лютого вводить в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Після розпаду СРСР традиція святкувати 23 лютого залишилася, хоча свято було перейменовано в «День захисника Вітчизни».

Із 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

«День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.