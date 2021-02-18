Бойовики за добу чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед наших воїнів немає

Протягом минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки.

Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.