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    Бойовики за добу чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил

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    <p>На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь</p> - Бойовики за добу чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил

    На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Бойових втрат серед наших воїнів немає

    Протягом минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки.

    Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

    На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

    Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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