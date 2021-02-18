Військові Збройних сил України та НАТО у складних умовах піднялися на Говерлу

Експедиція тривала майже десять годин: вісім годин підйому та дві години в зворотному напрямку

«Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним», – розповів керівник експедиційної групи

Військовослужбовці Збройних сил України та колеги з НАТО здійснили експедиційне сходження на найвищу точку України – гору Говерла.

Про це повідомляє АрміяInform.

На Говерлу також підіймались й ветерани АТО/операції Об’єднаних сил, військовий капелан та представники громадських організацій.

«Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним, а для декого, я б сказав, воно стало справжнім випробовуванням», – розповів керівник експедиційної групи полковник Микола Журавльов.

Експедиція тривала майже десять годин: вісім годин підйому та дві години в зворотному напрямку.

«Я вперше беру участь в такому заході й мене дійсно переповнюють емоції. Це було справді важко та дуже холодно», – поділився враженнями офіцер армії США Ентон Хопкінс

Нагадаємо, у Карпатах чотири доби тривають пошуки заблукалого туриста.

14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.