  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові Збройних сил України та НАТО у складних умовах піднялися на Говерлу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Експедиція тривала майже десять годин: вісім годин підйому та дві години в зворотному напрямку</p> - Військові Збройних сил України та НАТО у складних умовах піднялися на Говерлу

    Експедиція тривала майже десять годин: вісім годин підйому та дві години в зворотному напрямку

    Фото: АрміяInform

    «Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним», – розповів керівник експедиційної групи

    Військовослужбовці Збройних сил України та колеги з НАТО здійснили експедиційне сходження на найвищу точку України – гору Говерла.

    Про це повідомляє АрміяInform.

    На Говерлу також підіймались й ветерани АТО/операції Об’єднаних сил, військовий капелан та представники громадських організацій.

    «Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним, а для декого, я б сказав, воно стало справжнім випробовуванням», – розповів керівник експедиційної групи полковник Микола Журавльов.

    Експедиція тривала майже десять годин: вісім годин підйому та дві години в зворотному напрямку.

    90_32

    «Я вперше беру участь в такому заході й мене дійсно переповнюють емоції. Це було справді важко та дуже холодно», – поділився враженнями офіцер армії США Ентон Хопкінс

    Нагадаємо, у Карпатах чотири доби тривають пошуки заблукалого туриста.

    14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

    Теги: ЗСУ НАТО військові альпінізм Карпати (гори) капелан Говерла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies