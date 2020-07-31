Смоленська авіакатастрофа: у Польщі розповіли нові подробиці



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Літак Ту-154 з польським президентом, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська Фото: АР

Парламент Польщі завершив розслідування причин катастрофи

Катастрофа літака Ту-154, в якому загинув польський президент Лех Качинський, могла статися внаслідок двох вибухів.

Про це йдеться у відео про результати розслідування, яке опублікував голова комісії Антоніо Мацеревіч.

Як вважають в комісії, на борту літака сталися два вибухи.

Так, один вибух стався в дальній частині лівого крила, а інший - безпосередньо у фюзеляжу літака.

Крім того, в звіті парламентської комісії йдеться, що на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки - тротилу, гексогену і пентріта.

10 квітня відзначили 10 роковини від авіакатастрофи літака Ту-154М поблизу Смоленська. 10 квітня 2010 року у ній загинуло 96 перших осіб у державі, зокрема президент Польщі Лєх Качинський та його дружина Марія Качинська. Делегація летіла на меморіальні заходи до 70 роковин Катинського злочину. Трагедія трапилася о 8:41 середньоєвропейського літнього часу поблизу аеродрому «Сєвєрний».