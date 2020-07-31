Два роки з дня вбивства Гандзюк: під МВС запалили димові шашки (відео)
Учасники акції вимагають покарати винних у вбивстві активістки, а також притягнути до відповідальності правоохоронців, які саботували розслідуванняУ Києві біля будівлі міністерства внутрішніх справ відбувається мітинг до другої річниці нападу на активісту Катерину Гандзюк.
Організатори акції — ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?». Мітингувальники скандували «Аваков — чорт!» та запускали димові шашки.
Учасники акції вимагають покарати винних у вбивстві активістки, а також притягнути до відповідальності правоохоронців, які саботували розслідування.
Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.
Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».
Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.
В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.