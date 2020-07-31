Два роки з дня вбивства Гандзюк: під МВС запалили димові шашки (відео)



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До другої річниці нападу на активістку Гандзюк біля МВС відбувається мітинг Фото: Громадське

Учасники акції вимагають покарати винних у вбивстві активістки, а також притягнути до відповідальності правоохоронців, які саботували розслідування

У Києві біля будівлі міністерства внутрішніх справ відбувається мітинг до другої річниці нападу на активісту Катерину Гандзюк.

Організатори акції — ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?». Мітингувальники скандували «Аваков — чорт!» та запускали димові шашки.

Учасники акції вимагають покарати винних у вбивстві активістки, а також притягнути до відповідальності правоохоронців, які саботували розслідування.

Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.