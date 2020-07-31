Катастрофа МАУ: Іран готовий провести наступний раунд переговорів у жовтні



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8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

Іран готовий до співпраці з врегулювання питань катастрофи МАУ

Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо врегулювання питань пов'язаних з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) в жовтні в Тегерані.

Також іранська сторона висловила готовність взяти на себе зобов'язання по виплатах компенсацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заяву зробив глава іранської делегації на переговорах з питань катастрофи літака МАУ Мохсеном Бахарвандом на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Він (Бахарванд – ред.) підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака і серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплаті необхідних компенсацій», – повідомили в МЗС .

Відзначається, що сторони домовилися підтримувати комунікацію з повного виконання досягнутих напередодні домовленостей.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.