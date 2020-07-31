Розслідування Kroll: як брати Суркіси виводили гроші «Приватбанку» на офшори



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Стали відомі джерела депозитів Суркісів у ПриватБанку

Члени сім'ї Суркісів намагаються довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками «Приватбанку»

Агентство Kroll виявило схему, як ексвласник «Приватбанку» Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводив кошти з «Приватбанку»у під час націоналізації.

Про це повідомляє американське видання Chicago morning star ,яке опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll.

Дослідники Kroll виявили схему, яка розкриває, як Ігор Коломойський разом з Ігорем та Григорієм Суркісами вилучали кошти з «Приватбанку» під час націоналізації банку.

Згідно з цією інформацією, у 2008-2010 рр. ряд компаній, пов’язаних з «Приватбанком», отримали кредити від кіпрської філії «Приватбанку» на загальну суму 361 млн доларів.

«Позики на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких позики видавалися з різницею у кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети», - йдеться у розслідуванні.

За версією Kroll, далі ці кошти були депоновані в «Приватбанку» на термін до двох років, після чого їх перерахували на депозитні рахунки шести компаній. Зокрема, йдеться про офшорні компанії Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Зазначається, що всі вони були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.

Kroll cтверджує, що всі 6 депозитних рахунків ведуть до братів Суркісів - партнерів Коломойського.

«Ці шість власників рахунків становили близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 мільйонів доларів. Відсотки, отримані по депозитах, були значно вищі, ніж відсотки за кредитами», - вказує Kroll.

Підкреслюється, що позики, які були видані і які були спрямовані на рахунки вкладників, наразі погашені, але джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, «оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів».

Зазначається, що за цією схемою з «Приватбанку» було виведено близько 150 млн доларів, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на низку рахунків у Банку Кіпру.

Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів «Приватбанку» прийняв рішення про націоналізацію банку. Держава в особі Мінфіну отримало 100% в капіталі «Приватбанку».

Члени сім'ї Суркісів намагаються довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками «Приватбанку».

Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури гроші на їх рахунках в Приватбанку були стягнуті на користь держави.

Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада 2017 року зобов'язав «Приватбанк» повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд грн, $266,2 тис. і 7,8 тис. євро. 27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом сім'ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміль (батько Ігоря й Григорія), Марини (дочка Ігоря), Світлани (дочка Григорія) Суркісів й Поліни Ковалик (дружина Григорія). Вони просили скасувати рішення НБУ №105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані інсайдерами «Приватбанку».

До відома, 27 квітня Велика палата Верховного Суду відклала на невизначений термін рішення у справі, де Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через постійний тиск.

Як повідомлялося, Верховний Суд назвав винних у тиску щодо справи Приватбанку.