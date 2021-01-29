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    Снігопад в Україні: без світла залишилися майже 400 населених пунктів

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    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер - Снігопад в Україні: без світла залишилися майже 400 населених пунктів
    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер
    Фото: ДСНС України

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні станом на ранок 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Без електроенергії залишилися населені пункти у семи областях: Миколаївська – 140, Одеська – 133, Кіровоградська – 38, Дніпропетровська – 19, Запорізька – 17, Херсонська – 6 та Київська – 5.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    У ДСНС також розповіли про ситуацію на українських дорогах, які засипало снігом.

    На Одещині заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

    Миколаївська область – обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

    На автодорозі М-05 Київ-Одеса найпроблемнішою ділянкою залишається відрізок Знам'янка-Ревова (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито). Забезпечено проїзд по двом смугам у напрямку м. Одеса для легкових транспортних засобів, по яких рух здійснюється в обох напрямках. 

    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолоданняСніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині.

    А ось 29 січня вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер дощ
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