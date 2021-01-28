За неприбраний сніг у столиці оштрафували за добу 60 підприємців

Сьогодні від самого ранку 90 інспекторів працюють на локаціях, перевіряють якість прибирання доріг та тротуарів, вносять приписи та складають протоколи

За добу у Києві склали 60 протоколів на керівників підприємств, які не прибрали сніг на своїх територіях.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Лише за один день опадів інспектори КП «Київблагоустрій» та райдержадміністрацій внесли 694 приписи та склали 60 протоколів за порушення правил благоустрою в частині прибирання снігу. Керівникам підприємств, стосовно яких складено протоколи, загрожує штраф»,– йдеться в повідомленні.

В. о. голови Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко повідомив, що сьогодні від самого ранку 90 інспекторів працюють на локаціях, перевіряють якість прибирання доріг та тротуарів, вносять приписи та складають протоколи.

Повідомляється, що від ранку на столичних вулицях працюють понад 5 тисяч працівників комунальних підприємств, залучено майже 550 одиниць снігоприбиральної техніки та вже використано майже тисячу тон посипального матеріалу.

Зазначається, що особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, пішохідним переходам, тротуарам та дворам.

У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.