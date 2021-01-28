Погода на 29 січня: де найбільше похолодає та сніжитиме

Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині

У Києві сніжитиме аж до обіду 29 січня

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

А ось 29 січня вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.

На Сході вдень опади будуть лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні +3+6 градусів.

Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу, на 30-те січня, похолодання посилиться.

У Києві завтра періодично сніжитиме, у другій половині дня сніг послабшає і припиниться. Найближчої ночі вже в столиці морозець, -5-7 градусів, завтра вдень очікується 0-2 градуси морозу.

«Погода залишається непростою, зима почуття гумору не втратила, але жартів поменшало, бо вже несила їй було терпіти наше ниття про надто теплі січневі деньки», – пише Діденко.

Нагадаємо, в Україні 28 січня діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.

Через сильні снігопади в Кропивницькому в маршрутки під час руху відірвалося колесо. Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту. В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.