Снігова пастка: на півдні України перекритий рух деякими дорогами

Рух транспорту обмежений в Одеській та Миколаївській областях

В Україні станом на 18:00 на деяких дорогах в Одеській і Миколаївській областях проїзд або обмежений, або неможливий. Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в Одеській області заборонений рух транспортних засобів усіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса-Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

У Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Відсутній проїзд до дев’яти населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) і Березівському (2) районах Одеської області.

Поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автодорозі М-05 Київ-Одеса через замети та ожеледицю утворився затор із великогабаритних транспортних засобів.

Для розчищення дороги і ліквідації автомобільного затору залучено вісім одиниць техніки Служби автомобільних доріг і спецтехніка ДСНС.

Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

Силами ДСНС відбуксирували 32 одиниці техніки та надали допомогу 48 особам, прочищені 7 км дороги. Мобільними пунктами обігріву ДСНС (2 од.) здійснюється патрулювання для надання допомоги.

«Станом на 18.00 четверга спостерігається місцями невеликий сніг в Одеській (сніговий покрив 20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) і Вінницькій ( до 5 см) областях; невеликий сніг з дощем у Миколаївській (до 15 см) і Херсонській (до 1 см) областях», ‒ йдеться у повідомленні ДСНС.

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.