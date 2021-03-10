Сьогодні день Державного Гімну. Військові промовисто привітали українців (відео)

Перше документальне свідчення виконання пісні «Ще не вмерла Україна» датується 10 березня 1865 року

Військові на Донбасі привітали українців із Днем Державного Гімну, який святкують 10 березня. Із нагоди свята українські захисники виконали музичний твір серед териконів на Сході України, де несуть службу.

Державним Гімном України є пісня «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького. Офіційно його музичну редакцію Верховна Рада ухвалила 15 січня 1992 року.

А 6 березня 2003-го парламент ухвалив Закон України «Про Державний Гімн України». Слова Чубинського «Ще не вмерла Україна» замінили на «Ще не вмерла України і слава, і воля». Нововведення підтримали 334 народні депутати.

Створення сучасного гімну України бере початок з осені 1862 року, коли український вчений-етнограф, поет і журналіст, активний діяч українського визвольного руху на Правобережній Україні Павло Чубинський написав патріотичного вірша «Ще не вмерла Україна». Перше документальне свідчення виконання пісні «Ще не вмерла Україна» датується 10 березня 1865 року, що офіційно вважається датою першого публічного виконання національного гімну.

Цікаво, що перший тиражований на грамплатівці запис цієї пісні зробила студія Columbia (США) у 1916 році. Як гімн вона звучала за часів Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Гетьманату, Директорії. Але державне затвердження ця пісня одержала лише 15 березня 1939 року – як гімн Карпатської України. Ця держава проіснувала не довго. Разом з її занепадом гімн був заборонений угорським урядом, так само, як і понад 70 років у Радянській Україні.

Торік український співак Dzidzio (Михайло Хома) представив Державний Гімн України у власному виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром.