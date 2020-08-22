Dzidzio записав гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Dzidzio: Для мене велика честь виконувати Гімн України

Робота тривала в єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів

Український співак Dzidzio (Михайло Хома) представив Державний Гімн України у власному виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром.

«Для мене велика честь виконувати Гімн України! У це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!», – заявив артист.

Вперше перед широкою публікою Dzidzio виконав Гімн України на стадіоні «Металіст» у Харкові перед футбольним матчем «Україна-Литва» у жовтні 2019 року, чим вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом Михайла було обрано амбасадором Збірної України футболу.

Це надихнуло артиста записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проєктом.

Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів.

В процесі роботи над гімном також було записано і Духовний Гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», який було презентовано у квітні напередодні Великодня.