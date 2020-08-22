  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Dzidzio записав гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром

    • Розсилка
    <p>Dzidzio: Для мене велика честь виконувати Гімн України</p> - Dzidzio записав гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром

    Dzidzio: Для мене велика честь виконувати Гімн України

    Робота тривала в єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів

    Український співак Dzidzio (Михайло Хома) представив Державний Гімн України у власному виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром.

    «Для мене велика честь виконувати Гімн України! У це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!», – заявив артист.

    Вперше перед широкою публікою Dzidzio виконав Гімн України на стадіоні «Металіст» у Харкові перед футбольним матчем «Україна-Литва» у жовтні 2019 року, чим вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом Михайла було обрано амбасадором Збірної України футболу.

    Це надихнуло артиста записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проєктом.

    Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів.

    В процесі роботи над гімном також було записано і Духовний Гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», який було презентовано у квітні напередодні Великодня.

    музика Україна артист співак гімн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ