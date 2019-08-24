В літаку МАУ стюардеса заспівала пасажирам Гімн України (відео)



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Стюардеса заспівала на борту літака Гімн України

Авіакомпанія МАУ 24 серпня привітала пасажирів на борту Гімном України

На борту літака авіакомпанії МАУ на честь Дня Незалежності України, який святкується 24 серпня, стюардеса заспівала пасажирам Гімн України.

Про це у Facebook написав журналіст Reuters Сергій Каразій, який опублікував відповідне відео.

«Фантастичне виконання Гімну України бортпровідницею МАУ», - прокоментував відео Каразій.

За його словами, деякі пасажири також підспівували гімн.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.