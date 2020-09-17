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    Суспільство

    Хасиди, щоб потрапити в Умань, одягнули вишиванки і заспівали гімн України

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    Станом на ранок 17 вересня на українсько-білоруському кордоні перебуває 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка - Хасиди, щоб потрапити в Умань, одягнули вишиванки і заспівали гімн України
    Станом на ранок 17 вересня на українсько-білоруському кордоні перебуває 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка

    Єврейський журналіст назвав концерт хасидів «несамовитим проханням» паломників до президента Зеленського

    Група паломників-хасидів, які застрягли на білорусько-українському кордоні під пунктом пропуску «Нові Яриловичі», заспівали у вишиванках державний гімн України. Відео виступу паломників опублікував голова Українського єврейського комітету Едуард Долінський у Facebook.

    «У боротьбі за право потрапити в Умань хасиди, що застрягли на кордоні Білорусі та України, виконують гімн України в національних костюмах», – зазначив Долінський у публікації.

    На відео група чоловіків у шароварах та вишиванках грають на музичних інструментах та співають «Ще не вмерла України і Слава, і Воля». 

    Єврейський журналіст Шимон Бріман, що також виклав це відео у  Facebook, назвав концерт – «несамовитим проханням» паломників до президента Зеленського.

    «Виступає зведений хор хасидсько-прикордонного автономного району - в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні», - підписав він ролик.

    До відома, станом на ранок 17 вересня на українсько-білоруському кордоні перебуває 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка

    Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.

    У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. 

    Також з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня. 

    Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

    До слова, Ізраїль просив Україну пропустити хасидів з Білорусі.

    Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

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