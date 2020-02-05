Сьогодні нардепи продовжать розгляд змін до Конституції



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Парламентарі розглянуть питання дострокового припинення повноважень народного депутата України

Серед питань порядку денного роботи парламенту на 5 лютого - робота над трьома законопроєктами про внесення змін до Конституції, ініційованими президентом.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Народні депутати планують продовжити роботу над законопроєктом №1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)», №1016 «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)» та №1017 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих законопроєктів.

Запланований також розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Крім того, у середу парламентарії планують розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт №2483 про внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд» у зв'язку з прийняттям закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Також у першому читанні планується розгляд законопроєктів №2259 щодо реформи патентного законодавства та №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України стосовно проведення національної інвентаризації лісів.

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2042 щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Згідно з Регламентом, у середу зранку народні депутати працюватимуть в сесійній залі, а в решту дня запланована робота в комітетах, фракціях і групах.