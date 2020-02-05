«Голосуватимемо до перемоги»: у Верховній Раді анонсували «земельну ніч»



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що Рада ухвалить закон про землю у п'ятницю близько четвертої ранку

Верховна Рада почне розгляд питання ринку землі в четвер, 6 лютого

Верховна Рада може у четвер, 6 лютого, розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Він (законопроєкт про ринок землі - ред.) стоїть у порядку денному на четвер (6 лютого - ред.). Якщо всі норми, передбачені регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійному залі Верховної Ради, то ми будемо це робити», - зазначив спікер парламенту.

Він також додав, що технічно можливо завершити всі процедурні етапи до четверга.

Натомість голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив «Еспресо.TV», що ухвалити закон про землю за один день депутати не встигнуть.

«Цього тижня ми готові голосувати за землю ... Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, голосуватимемо до перемоги. У мене є прогнози, що десь о 3-4 годині ранку закінчимо. Ми називаємо це «земельною ніччю», - сказав він.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.