Рада підтримала скасування єдиного соціального внеску для самозайнятих осіб



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Проєкт закону підтримали 366 народних депутатів при необхідних 226 голосах

Автори законопроекту стверджують, що норма, яка зобов'язує сплачувати єдиний соціальний внесок за відсутності доходу є дискримінаційною

Верховна Рада 4 лютого прийняла за основу законопроєкт № 2166, який пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєкт закону підтримали 366 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Згідно з чинним законодавством, платники ЄСВ розмежовані на ФОПів і осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.

«Практика діяльності податкових органів показує негативний системний досвід безпідставного встановлення фізичним особам-підприємцям ознакою незалежної професійної діяльності», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Таким чином, підприємцям двічі нараховується єдиний соціальний внесок.

Також пропонується скасувати ЄСВ для ФОПів, які знаходяться на пенсії. Автори законопроекту стверджують, що норма, яка зобов'язує сплачувати єдиний соціальний внесок за відсутності доходу є дискримінаційною.

«Встановлення обов'язку сплати ЄСВ без отримання доходу не відповідає легальної мети державного регулювання даного виду відносин і є непослідовним в контексті самого Закону, який визначає об'єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід», - наголошується в пояснювальній записці до документа.

До слова, Рада також схвалила зміни до закону «Про споживче кредитування» за основу.