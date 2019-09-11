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    Сьогодні не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

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    11 вересня&nbsp;&laquo;Лужанка &ndash; Бурегшурань&raquo;, що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме - Сьогодні не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
    11 вересня «Лужанка – Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме

    На пункті пропуску вийшло з ладу обладнання

    Пункт пропуску «Лужанка – Бурегшурань» на кордоні України з Угорщиною тимчасово закриють 11 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

    «Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка – Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі», - вказали прикордонники.

    «При усуненні поломки, оформлення осіб та транспортних засобів буде відновлено», - додали у відомстві.

    Прикордонники закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.

    Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали 24 нелегалів із Азії, які пробиралися до Словаччини. 

    Також наприкінці літа Зеленський заявив, що Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

     

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