Сьогодні не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Угорщиною



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11 вересня «Лужанка – Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме

На пункті пропуску вийшло з ладу обладнання

Пункт пропуску «Лужанка – Бурегшурань» на кордоні України з Угорщиною тимчасово закриють 11 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

«Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка – Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі», - вказали прикордонники.

«При усуненні поломки, оформлення осіб та транспортних засобів буде відновлено», - додали у відомстві.

Прикордонники закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали 24 нелегалів із Азії, які пробиралися до Словаччини.

Також наприкінці літа Зеленський заявив, що Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.