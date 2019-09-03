Прикордонники затримали 24 нелегалів із Азії, які пробиралися до Словаччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів

Прикордонники затримали велику групу нелегальних мігрантів, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Так, 3 вересня, о 7:00, неподалік населеного пункту Великий Березний прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які переховувалися у лісі.

Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.





Під час затримання троє супроводжуючих незаконних мігрантів осіб не виконали законних вимог прикордонного наряду та разом з окремими мандрівниками намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії. У такий спосіб вони спробували перешкодити діям прикордонників із затримання правопорушників. Аби не допустити незаконних дій прикордонники застосували зброю.

Наразі тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон.