Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський і Анджей Дуда Фото: president.gov.ua

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в активній участі у польських регіональних проектах та ініціативах

Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що сприятиме економічній співпраці з Європейським Союзом, заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі.

«Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонне співробітництво. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше – посиленню міжлюдських контактів», – сказав Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, наприклад таких, як «Тримор’я», що охоплює країни між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями.

«Вже зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс’європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40», – повідомив президент України.

Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що під час зустрічі Володимир Зеленський звернув увагу на проблему з транспортними ліцензіями, які необхідні українським перевізникам. «Ми занотували ці справи. Я розмовлятиму з відповідними міністрами: міністром інфраструктури – паном Анджеєм Адамчиком, а також з міністром внутрішніх справ – паном Маріушем Камінським», – запевнив президент Польщі.

За його словами, у контексті розмови про покращення прикордонної інфраструктури сторони згадали про польський кредит у розмірі 100 млн євро. «Ми почули, що відбувається процедура, яка дозволить українській стороні використати цей кредит. Я дуже радий, тому що це поліпшить інфраструктуру на кордоні», – зазначив Анджей Дуда.

Президент Польщі окремо повідомив, що обговорюватиме зі своїми міністрами створення нових пунктів перетину кордону з Україною.

Він також висловив бажання, щоб товарообіг між двома країнами збільшувався, щоб зростали можливості польського бізнесу в Україні, а Польща була більш відкритою для підприємців з України. «Сподіваюся, що такі можливості будуть і що співпраця в цій галузі розвиватиметься», – резюмував президент Польщі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит у Польщі з зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, висловився на підтримку польської ініціативи з приводу вільного дослідження місць поховання етнічних поляків на Волині.