Сьогодні ООН розгляне план гуманітарної допомоги Україні



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Засідання ООН щодо України розпочнеться о 17.00 за київським часом

Допомогу планується спрямувати на забезпечення першочергових потреб українців, постраждалих внаслідок російської агресії на Донбасі

12 лютого відбудеться презентація державам-членам ООН «Плану гуманітарного реагування для України на 2019 рік».

Про це речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив «Укрінформу».

«План на поточний рік є частиною ширшої Стратегії гуманітарного реагування для України на 2019-2020 роки, підготовленої Управлінням ООН з координації гуманітарних питань у співпраці із урядом України», - зазначив дипломат.

Ніколенко пояснив, що допомогу планується спрямувати на забезпечення першочергових потреб українців, постраждалих внаслідок російської агресії на Донбасі, з обидвох сторін на лінії розмежування.

«На цей рік в ООН задекларували 163 мільйони доларів США. За розрахунками організації, саме ця сума має дозволити допомогти 2,3 мільйона українців з числа найбільш вразливих категорій громадян на сході нашої держави», - зазначив він.

Український дипломат зауважив, що сфери пріоритету плану – закупівля продуктів харчування та предметів домашнього вжитку, відновлення зруйнованого житла, ремонт очисних споруд, створення умов для дошкільного та шкільного навчання, а також надання медичних послуг.

«Реалізацію гуманітарної допомоги на Донбасі будуть забезпечувати понад 40 організацій, в тому числі агенції ООН, національні та міжнародні організацій. Очікується, що фінансування плану здійснюватиметься за рахунок внесків донорів2, - розповів Ніколенко.

За його словами, українська сторона нині проводить активну роботу з іноземними партнерами з метою консолідації необхідних коштів. Зокрема, важливими є поїздки іноземних посадовців на схід України, аби вони на власні очі могли пересвідчитися у потребах мешканців регіону. Він нагадав, що складне становище мешканців сходу України також буде обговорюватися на спеціальному засіданні ООН 20-го лютого.

«Говоритимемо про складну гуманітарну ситуацію на Донбасі також під час першого засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України 20 лютого», - розповів Ніколенко.

Постійне представництво України при ООН, наголосив дипломат, вітає залучення організації до вирішення гуманітарних проблем Донбасу і сподівається, що у контексті реформування її діяльності буде посилена роль резидентів-координаторів у країнах, а реалізація гуманітарних проектів цьогоріч стане більш ефективною.

Він додав, що українські дипломати загалом очікують на більш активну участь ООН у вирішенні й інших аспектів російсько-українського збройного конфлікту.

Початок засідання запланований на 17.00 за київським часом.

31 січня Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні опублікував план гуманітарної допомоги людям, які потерпіли внаслідок воєнного конфлікту на сході України, на 2019-2020 роки. Згідно з документом, допомогу планується надати 2,3 млн людей. Загальні потреби у фінансуванні становлять $162 млн, що приблизно відповідає рівням попередніх років.

Слід також зазначити, що в ООН відклали засідання Радбезу щодо Мінських угод. Члени Радбезу обговорять дане питання у вівторок, 12 лютого, пізніше - не о 17:00, як планувалося спочатку, а о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання мінських угод.