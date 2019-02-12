  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    В ООН відклали засідання Радбезу щодо Мінських угод

    • Розсилка
    В ООН відклали засідання Радбезу щодо Мінських угод

    Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росію щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин

    Рада безпеки ООН відклала на 5 годин засідання щодо мінських угод, яке ініціювала Росія.

    Про це повідомляє прес-служба ООН.

    Зокрема, члени Радбезу обговорять дане питання у вівторок, 12 лютого, пізніше - не о 17:00, як планувалося спочатку, а о 22:00 за київським часом.

    Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання мінських угод.

    Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що задекларований Росією привід – четверта річниця підписання мінських домовленостей (ідеться про третю й останню з серії мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів, укладений 12 лютого 2015 року – ред.).

    «Але не поспішайте вірити в те, що Росія почала палко перейматися мінськими угодами, в яких вона досі не виконала жодного пункту. Справа в тому, що це – чергова «димова завіса», метою якої є відволікти увагу держав-членів ООН від першого комплексного обговорення в Генеральній асамблеї ООН російської агресії проти України. Спеціальне засідання заплановане на 20 лютого – у п’яту річницю початку конфлікту – в рамках нового пункту порядку денного Генасамблеї, який провела Україна у вересні минулого року», – наголосив Ніколенко.

    Читайте також
    Росія ООН Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ