В ООН відклали засідання Радбезу щодо Мінських угод



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Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росію щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин

Рада безпеки ООН відклала на 5 годин засідання щодо мінських угод, яке ініціювала Росія.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Зокрема, члени Радбезу обговорять дане питання у вівторок, 12 лютого, пізніше - не о 17:00, як планувалося спочатку, а о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання мінських угод.

Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що задекларований Росією привід – четверта річниця підписання мінських домовленостей (ідеться про третю й останню з серії мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів, укладений 12 лютого 2015 року – ред.).

«Але не поспішайте вірити в те, що Росія почала палко перейматися мінськими угодами, в яких вона досі не виконала жодного пункту. Справа в тому, що це – чергова «димова завіса», метою якої є відволікти увагу держав-членів ООН від першого комплексного обговорення в Генеральній асамблеї ООН російської агресії проти України. Спеціальне засідання заплановане на 20 лютого – у п’яту річницю початку конфлікту – в рамках нового пункту порядку денного Генасамблеї, який провела Україна у вересні минулого року», – наголосив Ніколенко.