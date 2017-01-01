Сьогодні перед депутатами звітуватиме голова СБУ
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На Василя Грицака чекають у Раді о 12:30
Сьогодні, 6 грудня, Верховна Рада України після 12:30 заслухає інформацію голови Служби безпеки Василя Грицака, а також заключне слово генпрокурора Юрія Луценка щодо протистояння між силовими органами, а також про ситуацію з колишнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі.
Про це на засіданні Ради повідомив голова ВР Андрій Парубій.
«О 12:30 я запрошу до слова Василя Сергійовича Грицака. Єдине, що ми будемо виділяти менше часу, ніж учора (для доповіді. - ред.), щоб ми змогли протягом півтори години з 12:30 до 14:00 заслухати і Грицака, і дати заключне слово Юрію Віталійовичу Луценку», - зазначив спікер.
За його словами, свою участь у засіданні підтвердили і Грицак, і Луценко.
Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження.
Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, у Раді зі звітом виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Він попросив Парубія направити телеграми директору НАБУ та керівнику САП,які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті.
Джерело: Укрінформ