Сьогодні перед депутатами звітуватиме голова СБУ

На Василя Грицака чекають у Раді о 12:30

Сьогодні, 6 грудня, Верховна Рада України після 12:30 заслухає інформацію голови Служби безпеки Василя Грицака, а також заключне слово генпрокурора Юрія Луценка щодо протистояння між силовими органами, а також про ситуацію з колишнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі. Про це на засіданні Ради повідомив голова ВР Андрій Парубій. «О



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова СБУ Василь Грицак

На Василя Грицака чекають у Раді о 12:30

Сьогодні, 6 грудня, Верховна Рада України після 12:30 заслухає інформацію голови Служби безпеки Василя Грицака, а також заключне слово генпрокурора Юрія Луценка щодо протистояння між силовими органами, а також про ситуацію з колишнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі.

Про це на засіданні Ради повідомив голова ВР Андрій Парубій.

«О 12:30 я запрошу до слова Василя Сергійовича Грицака. Єдине, що ми будемо виділяти менше часу, ніж учора (для доповіді. - ред.), щоб ми змогли протягом півтори години з 12:30 до 14:00 заслухати і Грицака, і дати заключне слово Юрію Віталійовичу Луценку», - зазначив спікер.

За його словами, свою участь у засіданні підтвердили і Грицак, і Луценко.

Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження.

Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, у Раді зі звітом виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він попросив Парубія направити телеграми директору НАБУ та керівнику САП,які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті.

Джерело: Укрінформ