  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні перед депутатами звітуватиме голова СБУ

    На Василя Грицака чекають у Раді о 12:30
    Сьогодні, 6 грудня, Верховна Рада України після 12:30 заслухає інформацію голови Служби безпеки Василя Грицака, а також заключне слово генпрокурора Юрія Луценка щодо протистояння між силовими органами, а також про ситуацію з колишнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі. Про це на засіданні Ради повідомив голова ВР Андрій Парубій. «О
    • Сьогодні, 10:46
    • Розсилка
    Голова СБУ Василь Грицак
    Голова СБУ Василь Грицак

    На Василя Грицака чекають у Раді о 12:30

    Сьогодні, 6 грудня, Верховна Рада України після 12:30 заслухає інформацію голови Служби безпеки Василя Грицака, а також заключне слово генпрокурора Юрія Луценка щодо протистояння між силовими органами, а також про ситуацію з колишнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі.

    Про це на засіданні Ради повідомив голова ВР Андрій Парубій.

    «О 12:30 я запрошу до слова Василя Сергійовича Грицака. Єдине, що ми будемо виділяти менше часу, ніж учора (для доповіді. - ред.), щоб ми змогли протягом півтори години з 12:30 до 14:00 заслухати і Грицака, і дати заключне слово Юрію Віталійовичу Луценку», - зазначив спікер.

    Читайте також

    За його словами, свою участь у засіданні підтвердили і Грицак, і Луценко.

    Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження. 

    Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, у Раді зі звітом виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    Він попросив Парубія направити телеграми директору НАБУ та керівнику САП,які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Юрій Луценко Верховна Рада Василь Грицак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ