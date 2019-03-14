Сьогодні Порошенко відвідає Донбас



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Президент України Петро Порошенко

Президент анонсував поїздку на лінію розмежування на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Донбас. Про це він заявив на виступі в Києві з нагоди Дня добровольця.

Він також зазначив, що за п'ять років істотно зросла боєздатність української армії. За його словами, «не проходить тижня без повідомлень про отримання нової зброї».

«Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані в ряди Збройних сил та Національної гвардії. Вони добре підготовлені, вишколені і оснащені. Зараз лечу на фронт, щоб відвідати наших добровольців», - додав Порошенко.

Нагадаємо, що після закінчення Ради регіонів в Чернігові, де вчора перебував президент Петро Порошенко, глава держави, всупереч рекомендаціям Управління державної охорони, прийняв рішення пройти через натовп «Нацкорпусу», який всюди пікетує заходи за участю президента і вимагає швидкого суду над екс-заступником Ради Національної безпеки і оборони Гладковським.

Президент відмовився сідати в авто, щоб об‘їхати пікетувальників, а направився до них і пройшов через натовп. Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», Порошенко заявив, що не допустить дестабілізації країни.

Як повідомлялось, 11 березня активісти політсили «Національний корпус» анонсували проведення нових акцій протесту з вимогами до президента Петра Порошенка щодо покарання причетних до розкрадання в оборонному секторі.