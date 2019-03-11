У «Нацкорпусі» пригрозили новими акціями та «сюрпризом» для Порошенка



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«Нацкорпус» 16 березня планує влаштувати зібрання на майдані Незалежності у Києві Фото з відкритих джерел

Кудись підемо і щось зробимо, - заявив речник «Нацкорпусу»

Активісти політсили «Національний корпус» анонсували проведення нових акцій протесту з вимогами до президента Петра Порошенка щодо покарання причетних до розкрадання в оборонному секторі

Про це заявив у ефірі Еспресо.TV речник «Нацкорпусу» Роман Чернишев.

«Можуть бути як незаплановані так і заплановані. Серед запланованих - у наступну суботу, 16 березня, так само збираємось на Майдані, ті самі вимоги. Лідер «азовського» руху Андрій Білецький анонсував, що дає тиждень президенту на виконання наших вимог і покарання Свинарчуків, а потім - побачите, потім - сюрприз, як завжди. Кудись підемо і щось зробимо», - сказав Чернишев.

При цьому Чернишев відмовився повідомити подробиці запланованих заходів.

«СБУ досить щільно по нас працює, нам би не хотілося їм допомагати в тому, щоб вони протидіяли нашим планам, тому хай буде інтрига», - додав Чернишев.

Представник «Нацкорпусу» також заявив, що «вибори тут взагалі ні до чого» і заперечив, що активісти руху діють виключно проти президента.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітингу Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Станом на 9 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.