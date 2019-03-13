В Чернігові Порошенко пройшов крізь натовп «Нацкорпусу», всупереч застереженням Держохорони
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Розсилка
Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», президент заявив, що не допустить дестабілізації країни
Після закінчення Ради регіонів в Чернігові, де сьогодні перебуває президент Петро Порошенко, глава держави, всупереч рекомендаціям Управління державної охорони, прийняв рішення пройти через натовп «Нацкорпусу», який пікетує заходи за участю президента і вимагає швидкого суду над екс-заступником Ради Національної безпеки і оборони Гладковським.
Президент відмовився сідати в авто, щоб об‘їхати пікетувальників, а направився до них і пройшов через натовп. Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», Порошенко заявив, що не допустить дестабілізації країни, передає кореспондент «Главкома» з місця подій.
Після цього Порошенко пішки пройшовся до площі, де було встановлено сцену для його виступу перед чернігівцями.
Як повідомлялось, 11 березня активісти політсили «Національний корпус» анонсували проведення нових акцій протесту з вимогами до президента Петра Порошенка щодо покарання причетних до розкрадання в оборонному секторі.
Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.
Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.
Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.
Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.