В Чернігові Порошенко пройшов крізь натовп «Нацкорпусу», всупереч застереженням Держохорони



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Петро Порошенко у Чернігові Скріншот з відео: facebook.com/petroporoshenko

Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», президент заявив, що не допустить дестабілізації країни

Після закінчення Ради регіонів в Чернігові, де сьогодні перебуває президент Петро Порошенко, глава держави, всупереч рекомендаціям Управління державної охорони, прийняв рішення пройти через натовп «Нацкорпусу», який пікетує заходи за участю президента і вимагає швидкого суду над екс-заступником Ради Національної безпеки і оборони Гладковським.

Президент відмовився сідати в авто, щоб об‘їхати пікетувальників, а направився до них і пройшов через натовп. Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», Порошенко заявив, що не допустить дестабілізації країни, передає кореспондент «Главкома» з місця подій.

Фото: Главком

Після цього Порошенко пішки пройшовся до площі, де було встановлено сцену для його виступу перед чернігівцями.

Як повідомлялось, 11 березня активісти політсили «Національний корпус» анонсували проведення нових акцій протесту з вимогами до президента Петра Порошенка щодо покарання причетних до розкрадання в оборонному секторі.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.