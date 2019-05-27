Сьогодні пройде ЗНО з іспанської, німецької та французької мов



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Початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00

У понеділок, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, участь у тестуванні візьмуть близько 3 тисяч абітурієнтів.

Зазначається, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності наступних документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі:

неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;

запізнення.

У центрі рекомендують взяти на тестування дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Загальна кількість завдань роботи - 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 72.

Повідомляється, що сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

А. Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

А. Частина «Використання мови» містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

А. Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

Нагадаємо, 21 травня відбулося ЗНО з математики, результати тесту оголосять до 14 червня.

У вівторок, 28 травня, відбудеться ЗНО з англійської мови. 30 травня відбудеться тестування з фізики, 4 червня - з історії України, 6 червня - з біології, 11 червня - з географії, 13 червня - з хімії.