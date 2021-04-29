Сьогодні п'ять років від дня смерті Дмитра Гнатюка. Маловідомі факти про легендарного співака

Співак був першим виконавцем хітів 1960-х – легендарних пісень «Два кольори» та «Мій Київ»

Народився Дмитро Гнатюк у Чернівецькій області, а навчався вже в Києві у державній консерваторії ім. Чайковського. Продовжив здобувати освіту у Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого на режисерському відділенні. Пізніше Гнатюка обрали солістом Театру опери та балету.

Улюбленою і відомою всім у 1960-і рр. була пісня «Два кольори», першим виконавцем якої був Дмитро Гнатюк. Він виступав також у США, Канаді, Португалії, Німеччині, Росії, Угорщині.

Пізніше став режисером-постановником близько 20 вистав, серед яких «Запорожець за Дунаєм», «Мазепа», «Війна і мир». У 1988 р. був обраний головним режисером Театру опери та балету.

При тому в СРСР відкрито виявляв своє українське походження. Його дружина Галина Гнатюк отримала філологічну освіту, працювала у сфері української граматики, історії мови.

Хоча для того, щоб спокійно жити і працювати, треба було добре засвоїти партійну систему, розуміти і дотримуватися всіх правил. Саме тому займався й політичною діяльністю як депутат Верховної Ради Радянського Союзу.

Після проголошення незалежності продовжив свою політичну діяльність. Був заступником голови комітету ВР з питань культури і духовності, також був обраний народним депутатом.

У 1996 р. заснував Академію Мистецтв України, у 2005 р. нагороджено званням Героя України. Співак був першим виконавцем хітів 1960-х – легендарних пісень «Два кольори» та «Мій Київ».

На оперній сцені йому належать образи Остапа і Миколи з «Тараса Бульби» та «Наталки-Полтавки«Лисенка, Петруччіо («Приборкування норовливої«Шебаліна), Мазепи й Онєгіна («Мазепа», «Євгеній Онєгін«Чайковського), Демон у «Демоні» Рубінштейна, Фігаро з «Севільського цирульника«Россіні.

Якщо у вас немає волі, один талант не витягне людини. Є воля – є мета. Я слухав свого вчителя, Івана Паторжинського, і відчував свою місію – нести в світ нашу українську пісню.

Дмитро Гнатюк виступав як концертний співак, записав 21 платівку. У його репертуарі було понад 85 творів національної та світової класики – від буковинця Сидора Воробкевича до австрійця Йозефа Гайдна.

Оперний співак також був режисером-постановником вистави «Князь Ігор» О. Бородіна, «Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського, «Мазепа» на музику Чайковського, «Війна і мир» С. Прокоф’єва, «Севільський цирюльник» Дж. Россіні.

Дмитро Гнатюк також обіймав посаду головного режисера і директора Національної опери.

Він має звання Героя України, обирався до Верховної Ради III скликання, де очолював комітет культури.

29 квітня 2016 року Дмитра Гнатюка не стало.

Нагадаємо про маловідомі факти з життя співака:

1. У Дмитра Гнатюка – три брати і дві сестри. Один з братів загинув у катівнях НКВС.

2. На гастролях в Австралії та Новій Зеландії проспівав 57 сольних концертів за два місяці.

3. Дмитро Гнатюк ледь не став батьком хлопчика-сина вождя африканського племені туарегів, якого в якості подарунка співаку запропонував рідний батько дитини.

4. Голос співака відкрився після контузії на війні: через потрясіння відбулась мутація голосу.

5. У співака – дві робочі октави, mezzа voce брав «до» і «ля» внизу.

6. Одна із власних улюблених пісень – «Вівці мої, вівці»: єдина пісня, де баритон зміг взяти ноту «до».

7. Улюблена партія – Остап у «Тарасі Бульбі» Лисенка, композитор – Верді.

8. Платівки з піснями Дмитра Гнатюка вийшли щонайменше 57-мільйонним тиражем.

9. Перша опера, яку поставив Дмитро Гнатюк — «Князь Ігор», потім був «Тихий Дон».

10. Дмитро Гнатюк збирав колекцію картин, у тому числі українських художників – Васильковського, Левченка, Пимоненка та інших.

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