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    Історичний особняк на Лук’янівці, який хотіли знести, отримав охоронний статус

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    Особняк Баккалинського на вул.&nbsp;Іллєнка, 30 може отримати&nbsp;статус пам&rsquo;ятки місцевого значення - Історичний особняк на Лук’янівці, який хотіли знести, отримав охоронний статус
    Особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30 може отримати статус пам’ятки місцевого значення
    Фото: Мапа реновації

    Особняк Баккалинського отримав охоронний статус

    Особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30 в Києві внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Відповідний наказ № 29 видав Департамент охорони культурної спадщини 27 квітня 2021 року за поданням громадської організації «Мапа Реновації», повідомляє пресслужба КМДА.

    «Два тижні тому до Департаменту надійшов лист від «Мапи Реновації», яким активісти повідомили про свою роботу з історико-архівних вишукувань для підготовки історичної довідки та облікової документації з метою ініціювання внесення Особняка Баккалинського до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Сьогодні відповідним наказом нашого Департаменту Особняк отримав охоронний статус. Я дуже вдячний таким активним і небайдужим громадянам за їхню підтримку і допомогу у збереженні нашого історичного надбання, нашої з вами спадщини», – сказав директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

    Вже 28 квітня відповідний лист буде направлено на Мінкультури.

    Подальші кроки – ініціювання надання будинку Міністерством культури та інформаційної політики статусу пам’ятки місцевого значення і занесення Особняка до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

    Раніше повідомлялося, що 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. На його місці планують звести багатофункціональну адміністративну будівлю.

    Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

    Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

    20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.

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    Теги: Київ Мінкульт культура КМДА будинок архітектура
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