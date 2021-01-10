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    Культура

    Відомий український співак, який влітку втратив сина, очікує на поповнення в сім’ї

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    <p>На світлині майбутня мама&nbsp;Катерина Реп'яхова&nbsp; ніжно тримається за живіт</p> - Відомий український співак, який влітку втратив сина, очікує на поповнення в сім’ї

    На світлині майбутня мама Катерина Реп'яхова  ніжно тримається за живіт

    Фото: instagram.com/repyahovakate

    Для Віктора Павліка це буде четверта дитина, для Катерини – первісток

    Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова підтвердила, що вагітна.

    На сторінці в Instagram Катерина запостила декілька знімків із нещодавньої фотосесії, на яких ніжно тримається за живіт.

    «Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов», – підписала фото Катерина.

    Зазначимо, що для Віктора Павліка це буде четверта дитина, для Катерини – первісток.

    Як відомо, у серпні 2020 року помер молодший син українського співака Віктора Павліка, 21-річний Павло.

    Наприкінці червня син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників. 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс. 

    Теги: діти дружина співак
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