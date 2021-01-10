Відомий український співак, який влітку втратив сина, очікує на поповнення в сім’ї
На світлині майбутня мама Катерина Реп'яхова ніжно тримається за живіт
Для Віктора Павліка це буде четверта дитина, для Катерини – первісток
Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова підтвердила, що вагітна.
На сторінці в Instagram Катерина запостила декілька знімків із нещодавньої фотосесії, на яких ніжно тримається за живіт.
«Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов», – підписала фото Катерина.
Переглянути цей допис в Instagram
Зазначимо, що для Віктора Павліка це буде четверта дитина, для Катерини – первісток.
Як відомо, у серпні 2020 року помер молодший син українського співака Віктора Павліка, 21-річний Павло.
Наприкінці червня син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників. 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс.