Сьогодні Рада може заслухати лише звіт Луценка
- Сьогодні, 15:39
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Парламент може не встигнути заслухати звіти голів СБУ, НАБУ і САП
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок генерального прокурора Юрія Луценка, на середу перенесе звіти представників Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«О 16:00 ми розпочнемо з доповіді генерального прокурора, всі матимуть можливість поставити запитання... Якщо ми не встигнемо, то ми на середу перенесемо звіти», - сказав Парубій, закриваючи ранкове пленарне засідання парламенту.
Спікер пояснив, що доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.
Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП.
Як повідомлялося, першим буде виступати генпрокурор Юрій Луценко.
Джерело: Інтерфакс-Україна