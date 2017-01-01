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    Сьогодні Рада може заслухати лише звіт Луценка

    Парламент може не встигнути заслухати звіти голів СБУ, НАБУ і САП
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок генерального прокурора Юрія Луценка, на середу перенесе звіти представників Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «О 16:00 ми розпочнемо з доповіді генерального прокурора,
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    <span>Керівники ГПУ, НАБУ і САП Юрій Луценко, Артем Ситник і Назар Холодницький</span>
    Керівники ГПУ, НАБУ і САП Юрій Луценко, Артем Ситник і Назар Холодницький

    Парламент може не встигнути заслухати звіти голів СБУ, НАБУ і САП

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок генерального прокурора Юрія Луценка, на середу перенесе звіти представників Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «О 16:00 ми розпочнемо з доповіді генерального прокурора, всі матимуть можливість поставити запитання... Якщо ми не встигнемо, то ми на середу перенесемо звіти», - сказав Парубій, закриваючи ранкове пленарне засідання парламенту.

    Спікер пояснив, що доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.

    Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. 

    Як повідомлялося, першим буде виступати генпрокурор Юрій Луценко.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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