Сьогодні Рада продовжить розгляд реінтеграції Донбасу

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

Верховна Рада у четвер продовжить розгляд законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». [READ_MORE] Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту. Розгляд



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Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

Верховна Рада у четвер продовжить розгляд законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту.

Розгляд нової редакції закону про приватизацію держмайна запланований наступним питанням після законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Далі депутати розглянуть включення до порядку денного сесії ряду законопроектів, зокрема проекту № 7440 про створення Вищого антикорупційного суду, законопроекту №7428 «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях» та урядовий проект №7180 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками».

Окрім того, депутати планують розглянути у першому читанні законопроект №5435 «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», №6675 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Також у порядку денному розгляд у повторному другому читанні законопроекту №7114 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків».

Як повідомлялось, 4 жовтня 2017 року Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Парламент 6 жовтня проголосував за нього в першому читанні.

9 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений урядом законопроект «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації.

Приватизація державного майна, згідно з проектом закону, здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах. Проектом закону встановлюються вимоги до проведення аукціонів об’єктів малої та великої приватизації.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу. Передбачається що підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом міністрів порядку, окрім випадків, передбачених цим законом. На підставі рекомендації радника, у разі залучення, визначається і стартова ціна об’єкта великої приватизації

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу.