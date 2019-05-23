Сьогодні складатимуть ЗНО з української мови та літератури



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Абітурієнти мають виконати 58 завдань, з яких відповіді на 34 завдання з української мови будуть зараховані як державна підсумкова атестація

У четвер, 23 травня, відбудеться тестування з української мови та літератури.

Про це йдеться на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти у Facebook.

ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для всіх випусників закладів середньої загальної освіти, результати тесту з цього предмету зараховуються як державна підсумкова атестація. Також сертифікат ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для вступу у заклади вищої освіти.

Тестування триватиме 180 хвилин. Загалом абітурієнти мають виконати 58 завдань, з яких відповіді на 34 завдання з української мови будуть зараховані як державна підсумкова атестація.

Максимальна кількість балів ЗНО з української мови та літератури — 104 (шкала оцінювання 100-200). Максимальна кількість балів ДПА — 68 (за шкалою оцінювання 1-12).

В 2019 році на ЗНО з української мови та літератури, за даними УЦОЯО, зареєструвалося 320 736 осіб.

Серед цьогорічних новацій ЗНО з української мови та літератури - встановлення адаптивного порогу для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають або здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, та мають кількість тестових балів, меншу за поріг «склав/не склав».

21 травня відбулося ЗНО з математики, результати тесту оголосять до 14 червня. У понеділок, 27 травня, пройде ЗНО з іспанської, німецької, французької мов.

У вівторок, 28 травня, відбудеться ЗНО з англійської мови. 30 травня відбудеться тестування з фізики, 4 червня - з історії України, 6 червня - з біології, 11 червня - з географії, 13 червня - з хімії.