Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози



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В Україні відчутно похолодає

В Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза

У більшості областей України сьогодні, 4 вересня, місцями пройдуть короткочасні дощі, температура вночі 16-20°, вдень 19-24°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій областях та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°», - зазначається у повідомленні.

У Києві в середу місцями також короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі становитиме 13-15°, вдень 20-22°.

Напередодні повідомлялося, що в Україні відчутно похолодає.