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    Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози

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    В&nbsp;Україні відчутно похолодає - Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози
    В Україні відчутно похолодає

    В Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза

    У більшості областей України сьогодні, 4 вересня, місцями пройдуть короткочасні дощі, температура вночі 16-20°, вдень 19-24°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «В Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій областях та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві в середу місцями також короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі становитиме 13-15°, вдень 20-22°.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні відчутно похолодає.

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