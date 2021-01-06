Сьогодні у світі очікується сильна магнітна буря: як вберегтися
Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини
Однак все ж упродовж місяця буде кілька днів, коли відбудуться невеликі магнітні сплески, які можуть вплинути на метеочутливих людей.
Один із таких днів - вже сьогодні, 6 січня. Також геомагнітні збурення очікуються 18 і 21 січня.
Під час геомагнітної бурі найбільше до погіршення самопочуття схильні метеочутливі люди, люди з хронічними захворюваннями, літні та люди з серцево-судинними хворобами. Також пильнувати за здоров'ям варто вагітним.
Вплив магнітної бурі може викликати такі симптоми:
- слабкість;
- нудота;
- запаморочення;
- підвищений апетит або його відсутність;
- підвищена дратівливість;
- сонливість;
- загострення хронічних захворювань;
- біль в спині і м'язах.
Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довгий такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Отже, від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.
За добу до настання магнітної бурі лікарі радять почати приймати пігулки для розрідження крові. Вони допоможуть трохи полегшити симптоми і знизити ризик утворення тромбів. (Але не приймайте жодних ліків без призначення лікаря.)
Також допоможе здоровий раціон харчування, помірна фізична активність, водні процедури. Слід краще висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.
Отже, щоб захиститися від шкідливого впливу бур, потрібно дбайливо ставитися до здоров'я. Варто відмовитися від сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі, енергетиків. Краще пити зелений і трав'яний чай. Та більше відпочивати.