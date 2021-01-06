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    Сьогодні у світі очікується сильна магнітна буря: як вберегтися

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    Медики радять у такі дні більше відпочивати наа свіжому повітрі&nbsp; - Сьогодні у світі очікується сильна магнітна буря: як вберегтися
    Медики радять у такі дні більше відпочивати наа свіжому повітрі 
    Фото з відкритих джерел

    Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини

    2021 рік розпочався доволі спокійно й у січні очікується стабільна геомагнітна обстановка. Про це повідомляє Meteoprog.

    Однак все ж упродовж місяця буде кілька днів, коли відбудуться невеликі магнітні сплески, які можуть вплинути на метеочутливих людей.

    Один із таких днів - вже сьогодні, 6 січня. Також геомагнітні збурення очікуються 18 і 21 січня.

    Під час геомагнітної бурі найбільше до погіршення самопочуття схильні метеочутливі люди, люди з хронічними захворюваннямилітні та люди з серцево-судинними хворобами. Також пильнувати за здоров'ям варто вагітним.

    Вплив магнітної бурі може викликати такі симптоми:

    • слабкість;
    • нудота;
    • запаморочення;
    • підвищений апетит або його відсутність;
    • підвищена дратівливість;
    • сонливість;
    • загострення хронічних захворювань;
    • біль в спині і м'язах.

    Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довгий такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Отже, від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

    За добу до настання магнітної бурі лікарі радять почати приймати пігулки для розрідження крові. Вони допоможуть  трохи полегшити симптоми і знизити ризик утворення тромбів. (Але не приймайте жодних ліків без призначення лікаря.)

    Також допоможе здоровий раціон харчування, помірна фізична активність, водні процедури. Слід краще висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

    Отже, щоб захиститися від шкідливого впливу бур, потрібно дбайливо ставитися до здоров'я. Варто відмовитися від сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі, енергетиків. Краще пити зелений і трав'яний чай. Та більше відпочивати. 



    Теги: здоров'я атмосферне явище відпочинок космос харчування
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