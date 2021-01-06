Сьогодні у світі очікується сильна магнітна буря: як вберегтися

Медики радять у такі дні більше відпочивати наа свіжому повітрі

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини

2021 рік розпочався доволі спокійно й у січні очікується стабільна геомагнітна обстановка. Про це повідомляє

Однак все ж упродовж місяця буде кілька днів, коли відбудуться невеликі магнітні сплески, які можуть вплинути на метеочутливих людей.

Один із таких днів - вже сьогодні, 6 січня. Також геомагнітні збурення очікуються 18 і 21 січня.

Під час геомагнітної бурі найбільше до погіршення самопочуття схильні метеочутливі люди, люди з хронічними захворюваннями, літні та люди з серцево-судинними хворобами. Також пильнувати за здоров'ям варто вагітним.

Вплив магнітної бурі може викликати такі симптоми:

слабкість;

нудота;

запаморочення;

підвищений апетит або його відсутність;

підвищена дратівливість;

сонливість;

загострення хронічних захворювань;

біль в спині і м'язах.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довгий такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Отже, від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

За добу до настання магнітної бурі лікарі радять почати приймати пігулки для розрідження крові. Вони допоможуть трохи полегшити симптоми і знизити ризик утворення тромбів. (Але не приймайте жодних ліків без призначення лікаря.)

Також допоможе здоровий раціон харчування, помірна фізична активність, водні процедури. Слід краще висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Отже, щоб захиститися від шкідливого впливу бур, потрібно дбайливо ставитися до здоров'я. Варто відмовитися від сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі, енергетиків. Краще пити зелений і трав'яний чай. Та більше відпочивати.





