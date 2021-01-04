Патріарх Варфоломій закликає людей робити щеплення від коронавірусу

Варфоломій оголосив про своє рішення вакцинуватися

Вселенський Патріарх Варфоломій планує вакцинуватися і закликає до цього інших. Патріарх вважає, що поширення дезінформації про Covid-19 неприпустиме з огляду на жертви і страждання. Про це повідомляє Оrthodox Times.

Зазначається, що Варфоломій засудив легковажне ставлення духовенства до пандемії, наголошуючи, що згідно з Новим Завітом «той, хто не любить людину, не може любити Бога».

Він заявив, що вражений самопожертвою лікарів та медсестер, оголосив про своє рішення зробити щеплення та закликав молодь не боятися.

На запитання, чи буде він вакцинований, Вселенський патріарх відповів:

«Я, безумовно, буду вакцинуватися. Крім того, я думаю, що повинен це робити через старість. Мені 81 рік, тому я належу до вікових груп, яким потрібно зробити щеплення. Але це не лише питання необхідності чи вибору, але й відповідальність перед ближніми. Ось чому я сподіваюся, що велика частина населення світу незабаром буде вакцинована, щоб зупинити поширення смертельного вірусу. Однак до того часу ми всі повинні суворо дотримуватися захисних заходів, щоб не оплакувати більше жертв», – зазначив він.

Щодо небезпеки поширення вірусу під час літургії Вселенський патріарх наголосив, що Церкві довелося вперше в історії боротися з пандемією та невизначеністю, яка стоїть за нею.

«На початку кризи ми надіслали листа нашим православним братам та сестрам, щоб з’ясувати їхні думки з цього приводу. Їхні позиції збігалися з позиціями Вселенського патріархату», – зазначив він.

«Неприпустимо з такою кількістю жертв заперечувати реальність пандемії. Ще більш провокаційним є те, що такі погляди висловлюють християни, часто духовенство, яке оголошує себе захисниками свого Бога», – підкреслив Вселенський патріарх Варфоломій.

Також у Ватикані за кілька днів розпочнуть вакцинувати від коронавірусу.

Вакцинація стартувала вже у 29 країнах. У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей.