Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва

Найбезпечніший спосіб святкування Різдва ─ вдома, у колі людей, з якими ви разом мешкаєте в одній квартирі чи будинку, - медики

Відвідати святкову службу у церкві і зустрітися з друзями можна онлайн

Українцям під час пандемії коронавірусу краще залишатися вдома на час святкування Різдва. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров’я України.

Зазначається, що відвідати святкову службу у церкві і зустрітися з друзями можна онлайн.

«Найбезпечніший спосіб святкування Різдва ─ вдома, у колі людей, з якими ви разом мешкаєте в одній квартирі чи будинку. Порада віддавати перевагу онлайн-участі стосується будь-чого, а не тільки служби церкві. Мова і про колядування, перегляд кіно, концерт, шопінг, зустрічі з друзями та рідними», ─ йдеться у повідомленні.

Також українцям радять не долучатися до спільного святкування, якщо маєте підозру або підтверджений Covid-19.

«Радісний переддень Різдва надихає всіх бути добрими та уважними до інших. Для цього не потрібно робити подвигів. Святкуйте, турбуючись про безпеку інших», — додали в НСЗУ.

Нагадаємо, сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір або Багату кутю.

Як повідомлялося, МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво.

Нагадаємо, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.

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