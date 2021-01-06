Омбудсменка просить суд визнати медреформу неконституційною

Україна виявилася не готовою до боротьби з пандемією

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить Конституційний суд України визнати неконституційною медичну реформу.

«Сьогодні звернулася до Конституційного суду України з конституційним поданням про визнання неконституційними окремих положень законів України що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах реалізації медичної реформи та подолання пандемії Covid-19», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона заявила, що новим викликом для України стала боротьба з ковід-пандемією, «але більшість державних органів та служб виявилися неготовими ані організаційно, ані юридично і навіть психологічно до цього».

«Складнощів у протидії хворобі завдали й певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Хоча в цілому введені як парламентом, так і урядом держави обмежувальні заходи з подолання інфекційної хвороби мають виправдану мету – збереження життя та здоров’я людини», – зазначила Денісова.

Вона вважає, що «Основи законодавства України про охорону здоров’я», закони України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» також виявилися не адаптованими до загрози здоров’ю, що виникла. За її словами, про це свідчать як внесені до деяких з них протягом березня-травня 2020 року зміни та доповнення, так і ухвалені інші закони та правові акти.

«Таким чином, виникла ситуація, за якої розпочата медична реформа із наступним встановленням на законодавчому та підзаконному рівнях у деяких випадках неспівмірних меті засобів досягнення – протиепідемічних заходів, призвели до порушень та обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, свідченням чого є численні звернення громадян до мене, як до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – написала Денісова.

За її словами, у зверненнях порушувалися питання щодо неконституційності впроваджуваної медичної реформи, нерозумності, неспівмірності мети та заходів, які намагався встановити уряд для подолання пандемії Covid-19, про неконституційність окремих положень законів України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

«Конституційні принципи, на яких базується здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні, включаючи також право на охорону здоров’я, передбачають правові гарантії, правову визначеність і пов’язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері охорони здоров’я, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин могли бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що їх право, його зміст і обсяг буде ними реалізовано», – додала Денісова.

Вона звернула увагу, що в статті 49 Конституції України закріплено основоположні принципи щодо права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, а охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Нагадаємо, у той період, коли започатковувалась медична реформа, обов'язки міністра охорони здоров'я виконувала Уляна Супрун.

У березні 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль завляв, що Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів. 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».

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