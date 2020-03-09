Сьогодні українці зможуть побачити Супермісяць



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Повня у березні ще має назви Заячий місяць, Місяць весняного рівнодення, Місяць переривання сну, Місяць пробудження, Місяць перелому, Місяць початку весни

Над Україною 9 березня спостерігатиметься Супермісяць - це астрономічне явище, коли Місяць і Земля найбільше зближуються, і через це земний супутник візуально стає на кілька відсотків більшим, ніж зазвичай.

Зазначимо, 9 березня повня настане о 19:49.

Кожен повний місяць має певну назву: холодний, вовчий, рожевий... Це пов’язано з різноманітними сільськогосподарськими календарями різних народів, приміром, американців і індіанців, які таким чином фіксували зміни природи.

Тож повня у березні, яка буде підсилена Супермісяцем, має назви Заячий місяць, Місяць весняного рівнодення, Місяць переривання сну, Місяць пробудження, Місяць перелому, Місяць початку весни. Всі ці назви свідчать про одне і те саме - про початок весни та пробудження сил природи.