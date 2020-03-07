Українці ще до презентації розкупили всю партію першого електричного спорткара Porsche Taycan
Презентація запланована на кінець березня
Українці задовго до офіційної презентації розкупили всю партію першого електричного спорткара Porsche Taycan, розраховану на рік. Про це повідомляє GreenPost.
Згідно з повідомленням, в Україні з’явився перший електричний спорткар Porsche Taycan. Автомобіль виставили лише в холі офісного корпусу імпортера під Києвом, а офіційна презентація новинки відбудеться пізніше.
За інформацією представника Porsche в Україні, усі автомобілі виділені для України, а це 73 одиниці, вже передплачені, по приїзду їх доставлять своїх власників.
Німецький виробник представить чотири версії спорткара різної потужності: 4S на 530 к.с. з запасом ходу в 407 км, Turbo потужністю 680 к.с. с запасом ходу в 450 км та S з 761 к.с. с запасом ходу в 412 км. Відповідно і вартість складає 2 688 975 грн, 3 821 175 грн та 4 637 025 грн станом на початок березня, але відповідна вартість автомобіля складається індивідуально під час конфігурації та розраховується в залежності від курсу валют на момент його оформлення.
Слід зауважити, що Porsche Taycan з’явився на початку 2019 року. Його збудовано на основі концепт-кару Mission E. Він отримав нову платформу PPE (Premium Platform Electric) та став першим електричним автомобілем з напругою бортової мережі 800 В, а не звичайних 400 В. Поповнити батарею від потужної станції зарядки можна за 5 хвилин, отримавши 100 км запасу ходу. Час зарядки до 80% складе всього 22,5 хвилини.
Нагадаємо, BMW показала новий електроседан.
Як повідомлялося, продажі електрокарів в Україні у лютому цього року зросли на 67% у порівнянні з минулим роком.