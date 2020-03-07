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    Суспільство

    Українці ще до презентації розкупили всю партію першого електричного спорткара Porsche Taycan

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    Електричний спорткар Porsche Taycan&nbsp; - Українці ще до презентації розкупили всю партію першого електричного спорткара Porsche Taycan
    Електричний спорткар Porsche Taycan 
    Фото: Green Post

    Презентація запланована на кінець березня

    Українці задовго до офіційної презентації розкупили всю партію першого електричного спорткара Porsche Taycan, розраховану на рік. Про це повідомляє GreenPost.

    Згідно з повідомленням, в Україні з’явився перший електричний спорткар Porsche Taycan. Автомобіль виставили лише в холі офісного корпусу імпортера під Києвом, а офіційна презентація новинки відбудеться пізніше.

    За інформацією представника Porsche в Україні, усі автомобілі виділені для України, а це 73 одиниці, вже передплачені, по приїзду їх доставлять своїх власників. 

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    Німецький виробник представить чотири версії спорткара різної потужності: 4S на 530 к.с. з запасом ходу в 407 км, Turbo потужністю 680 к.с. с запасом ходу в 450 км та S з 761 к.с. с запасом ходу в 412 км. Відповідно і вартість складає 2 688 975 грн, 3 821 175 грн та 4 637 025 грн станом на початок березня, але відповідна вартість автомобіля складається індивідуально під час конфігурації та розраховується в залежності від курсу валют на момент його оформлення.

    Слід зауважити, що Porsche Taycan з’явився на початку 2019 року. Його збудовано на основі концепт-кару Mission E. Він отримав нову платформу PPE (Premium Platform Electric) та став першим електричним автомобілем з напругою бортової мережі 800 В, а не звичайних 400 В. Поповнити батарею від потужної станції зарядки можна за 5 хвилин, отримавши 100 км запасу ходу. Час зарядки до 80% складе всього 22,5 хвилини.

    Нагадаємо, BMW показала новий електроседан.

    Як повідомлялося, продажі електрокарів в Україні у лютому цього року зросли на 67% у порівнянні з минулим роком.

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