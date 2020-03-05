Марсохід Curiosity показав рекордну панораму Червоної планети: 1,8 млрд пікселів



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Curiosity зафіксував марсіанську панораму з рекордно високою роздільною здатністю

На стереофонічних 360-градусних панорамах ландшафту - район на схилі гори Шарп, де їздить і вивчає територію марсохід США

Ровер-довгожитель Curiosity зафіксував марсіанську панораму з рекордно високою роздільною здатністю. Складена з більш ніж 1000 окремих фото, зроблених за уїк-енд з 24 листопада по 1 грудня 2019 року на Червоній планеті і ретельно зібраних воєдино, вона містить 1,8 млрд пікселів ландшафту, повідомила пресслужба NASA.

Панорама створена за допомогою телеоб'єктива камери Mast Camera (Mastcam).

Також ровер використовував інший об'єктив, щоб зняти панораму з «низьким» дозволом - майже 650 млн пікселів, на ній видно частину ровера і його щуп.

Виготовлений інженерами Boeing і Lockheed Martin марсохід вагою 899 кг стартував з Землі 26 листопада 2011 року на ракеті Atlas V 541 і сіл в кратері Гейла 5 серпня 2012-го. За 2694 сола (марсіанська доба) він проїхав близько 22 км і надіслав близько 700 000 фото. Плановий час роботи «К'юріосіті» - 23 земних місяці. Після закінчення цього терміну ровер за рахунок РІТЕГ на 3 кВт працює понаднормово і не залежить від сонячної енергії, як більшість інших подібних апаратів. Всю інформацію про цю місію можна знайти тут.

Марсохід запрограмували зробити ці знімки, поки команда місії з Лабораторії реактивного руху NASA була на чотирьох вихідних і він нерухомо стояв на схилі пагорба. На щоденну зйомку з 12:00 до 14:00 пішло в цілому більше 6,5 годин.

Востаннє детальну панораму Curiosity робив в 2013 році - на 1,3 млрд пікселів.