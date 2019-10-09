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    Сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні

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    В Європарламенті обговорять ситуацію в Україні - Сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні
    В Європарламенті обговорять ситуацію в Україні

    Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня

    Європейський парламент на засіданні 9 жовтня проведе дебати з приводу ситуації в Україні.

    Про це йдеться в розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту.

    Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня.

    У липні Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій закликав Росію звільнити українських політв’язнів.

    Крім того, Європарламент засудив триваючі порушення Росією «основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликав Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації».

    Раніше повідомлялося, що у Європейському парламенті дев’ятого скликання депутати створили неформальну групу «друзів європейської України». 

    50 євродепутатів з шести фракцій висловили бажання увійти до цієї неформальної групи.

    Джерело: Радіо Свобода

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