Сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні
Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня
Європейський парламент на засіданні 9 жовтня проведе дебати з приводу ситуації в Україні.
Про це йдеться в розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту.
Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня.
У липні Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій закликав Росію звільнити українських політв’язнів.
Крім того, Європарламент засудив триваючі порушення Росією «основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликав Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації».
Раніше повідомлялося, що у Європейському парламенті дев’ятого скликання депутати створили неформальну групу «друзів європейської України».
50 євродепутатів з шести фракцій висловили бажання увійти до цієї неформальної групи.
Джерело: Радіо Свобода