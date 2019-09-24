У Європарламенті створили групу «друзів України»



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Засідання євродепутатів, що входять до групи «друзів України» у Брюсселі

24 вересня у Брюсселі відбулося установче засідання групи

У Європейському парламенті дев’ятого скликання депутати створили неформальну групу «друзів європейської України».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з інформацією, 24 вересня у Брюсселі відбулося установче засідання групи.

Євродепутат з фракції «Оновити Європу» Пятрас Ауштрявічюс, який вів засідання, заявив, що 50 євродепутатів з шести фракцій висловили бажання увійти до цієї неформальної групи.

Двома основними цілями групи на 2019-2024 роки Ауштрявічюс назвав політичну підтримку України та економічну інтеграцію країни до ЄС.

«Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання», — зазначив литовський політик.

З євродепутатів у засіданні взяли участь, зокрема, Міхаель Ґалер, Сандра Калнієте, Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократ Влодзімеж Цімошевич, Сергей Лагодинський з фракції «Зелених», Анна Фотига з фракції «Європейські консерватори та реформісти», а також Ларс Берґ правопопулістської фракції «Ідентичність і демократія».

На засідання також завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева.