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    Європарламент назвав фіналістів премії Сахарова

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    В 2018 році Сенцов став лауреатом премії &laquo;За свободу думки&raquo; імені Андрія Сахарова - Європарламент назвав фіналістів премії Сахарова
    В 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова

    Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов фіналістів

    Європейський парламент визначив «короткий список» претендентів на премію Сахарова «За свободу думки».

    Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, цьогорічний список кандидатів на премію виглядає так:

    • економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;
    • бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;
    • група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

    Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов до списку фіналістів,  написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

    Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

    правозахисники Європарламент Олег Сенцов Олексій Навальний
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