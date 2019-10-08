Європарламент назвав фіналістів премії Сахарова
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов фіналістів
Європейський парламент визначив «короткий список» претендентів на премію Сахарова «За свободу думки».
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, цьогорічний список кандидатів на премію виглядає так:
- економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;
- бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;
- група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов до списку фіналістів, написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Confirmed: @navalny was NOT shortlisted for the 2019 #SakharovPrize. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 октября 2019 г.
Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.
Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.