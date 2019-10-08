Європарламент назвав фіналістів премії Сахарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов фіналістів

Європейський парламент визначив «короткий список» претендентів на премію Сахарова «За свободу думки».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, цьогорічний список кандидатів на премію виглядає так:

економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;

бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;

група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був у «довгому списку», не увійшов до списку фіналістів, написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.